Betim suspende a vacinação das grávidas contra a COVID-19

Em Betim, cerca de 200 grávidas foram vacinadas com a AstraZeneca antes da orientação pela suspensão (foto: Pixabay) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) havia convocado todas as grávidas com ou sem comorbidades para se vacinarem contra a COVID-19. A imunização estava ocorrendo desde a segunda-feira (10/5), mas, na tarde desta terça-feira (11/5), a prefeitura informou em suas redes sociais a suspensão da vacinação desse grupo prioritário devido à nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na tarde desta terça-feira (11/5), a Anvisa recomendou a suspensão imediata do uso da vacina da COVID da AstraZeneca/Fiocruz em gestantes. A orientação é que a indicação da bula da vacina da AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).



Esta recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra COVID em uso no país.

“O uso off label de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente. A bula atual da vacina contra COVID da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina por gestantes sem orientação médica”, diz nota publica pela agência.

Segundo a prefeitura de Betim, aproximadamente 200 grávidas chegaram a ser vacinadas no município e, até o momento, não há registro de reações adversas em nenhuma gestante.

“Orientamos as nossas gestantes que a vacinação estará interrompida e, caso as que já foram vacinadas apresentem febre, calafrios, dor intensa no local, prostração, procure a equipe de Saúde mais próxima de sua residência. A Secretaria de Saúde esclarece, ainda, que aguardamos ansiosamente pela orientação dos responsáveis pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) de como proceder daqui para frente com relação ao seguimento da vacinação das gestantes contra a COVID-19”, explica o secretário adjunto de Saúde de Betim, Hilton Soares.