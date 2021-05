BH reabre nesta quinta-feira cadastro para vacinar pessoas com comorbidades

Desde a última sexta-feira (7/5) que pessoas com comorbidades estão sendo vacinadas em Belo Horizonte contra o novo coronavírus. Até esta quarta-feira (12/5), receberão a primeira dose somente quem se cadastrou no site da PBH até as23h59 de 3 de maio.

Segundo a PBH, o grupo de pessoas com comorbidades será vacinado de forma gradativa. A imunização está sendo condicionada ao recebimento de novas remessas de vacinas.



Os enfermeiros da prefeitura estão ministrando a injeção da farmacêutica Pfizer. A dose de reforço do imunizante – terceiro tipo utilizado pelo Plano Nacional de Imunização – ocorre cerca de três meses após a primeira aplicação.

Além do preenchimento do cadastro no site da prefeitura, quem for se vacinar precisa reunir documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica.De acordo com o Executivo municipal, os ofícios devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro.A lista de comorbidades pode ser conferida neste link