Empresa é condenada a indenizar faxineira apelidada de 'aleijadinha'

Mulher trabalhou no condomínio durante 10 anos (foto: Reprodução/ Pixabay ) Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) a indenizar uma faxineira que trabalhou por 10 anos no local e era constantemente hostilizada com apelidos e piadas. A multa por danos morais, no valor de R$5 mil, foi decidida por unanimidade dos julgadores do caso. Uma empresa prestadora de serviços em um condomínio no Bairro, Região Oeste de Belo Horizonte, foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) a indenizar uma faxineira que trabalhou por 10 anos no local e era constantemente hostilizada com apelidos e piadas. A multa por danos morais, no valor de R$5 mil, foi decidida por unanimidade dos julgadores do caso.

As piadas sobre o sobrepeso da mulher eram tantas que chegaram a chamá-la de ‘Jô Soares’. Além disso, por causa de problemas com a saúde, a faxineira precisava realizar consultas médicas e apresentava atestados nas ocasiões, que, de acordo com o processo, o síndico mandou que ela fosse ao médico “no dia em que não tivesse que fazer limpeza, pois ‘atestado não faz limpeza’”.

Ainda em virtude dos afastamentos médicos, a mulher foi apelidada de ‘aleijadinha’ por colegas. Que, inclusive, sabendo da fobia que ela tem de lagartixas, colocaram uma lagarta morta em sua bolsa e debocharam da reação de pânico que teve.

Todo o relato da faxineira foi confirmado por uma testemunha, que trabalhou no condomínio por 20 anos e afirmou ter visto a mulher chorando por ter sido apelidada. Disse também que o síndico maltratava todos os funcionários, em especial a vítima das ofensas.

Em defesa, a empresa responsável pela contratação da faxineira disse não ter recebido nenhum comunicado sobre a situação, mas o relator afirmou que isso não afasta a obrigação de reparar os danos morais causados à empregada, já que deveria fiscalizar o ambiente de trabalho dos funcionários contratados.

A decisão do 10ª Turma do TRT-MG foi reformulada da sentença aplicada na 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que havia negado a indenização por danos morais. Por unanimidade, os julgadores condenaram a empresa ao pagamento R$5 mil a funcionária hostilizada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira