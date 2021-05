Ibirité alterna horários para vacinar contra a gripe e contra a COVID-19

Nesta terça-feira (11/5), pessoas com síndrome de Down foram vacinadas contra a COVID-19 em Ibirité (foto: Zinei Moura/Divulgação) em pessoas com comorbidades, Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começou a imunizar nesta terça-feira (11/5) idosos e professores contra o vírus influenza, da gripe.



Esta segunda etapa da campanha vai até 8 de junho e acontece nas mesmas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão realizando a vacinação contra a COVID-19, porém em horários diferentes. Em paralelo à vacinação contra a COVID-19em pessoas com comorbidades,, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começou a imunizar nesta terça-feira (11/5)contra o vírus, daEsta segunda etapa da campanha vai até 8 de junho e acontece nas mesmas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão realizando acontra a COVID-19, porém em horários diferentes.

Este ano, a vacinação contra a gripe está sendo feita em três etapas, de forma escalonada, para não sobrecarregar o esquema de vacinação contra a COVID-19, que é prioridade neste momento.

“Para receber a vacina contra a gripe, os idosos deverão levar o documento com foto e ainda o cartão de vacinação contra a COVID-19 para que, na hora da imunização, os profissionais confiram se o prazo entre os dois imunizantes está na margem de segurança, que é de 14 dias. Já os professores terão de apresentar os documentos que comprovem seu cargo como professor de escola pública e privada”, explicou a secretária de Saúde de Ibirité, Carina Bitarães.

Em Ibirité, algumas UBSs estenderão o horário da vacinação contra a gripe até às 18h30: UBS Novo Horizonte, UBS Canal, UBS Washington Pires, UBS Bela Vista, UBS Morada da Serra, UBS Vila ideal, UBS Palmares B e UBS Durval de Barros.

Os locais de vacinação contra a gripe com horário de funcionamento das 13h às 16h serão UBS Palmares A, UBS Alcina Campos Taitson, UBS Monsenhor Horta, UBS Barreirinho, UBS Madureira, UBS Águia Dourada, UBS Parque Elizabeth, UBS Marilândia, UBS Recanto da Lagoa, UBS Cascata, UBS Jardim das Rosas, UBS Canoas/Canaã.

Vacinação contra a COVID-19

Em paralelo à vacinação contra a gripe, continua ocorrendo a imunização contra a COVID-19 em pessoas com comorbidades. Neste momento, estão sendo vacinadas gestantes de alto risco, pessoas com síndrome de Down e pacientes que fazem hemodiálise.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação do grupo prioritário foi possível devido ao recebimento de mais remessas de vacinas.



Para evitar que as pessoas aguardem por longos períodos pela vacinação, estão sendo distribuídas 50 senhas diárias em cada uma das 20 UBS com sala de vacinação.

A imunização está sendo feita de segunda a sexta-feira, entre 8h e 14h. No momento de receber a vacina é necessário utilizar máscara, manter o distanciamento social e levar um documento de identificação com foto, o CPF, o cartão do SUS, um comprovante de residência, o laudo ou receita médica, que comprove a comorbidade.