Ibirité passa à onda vermelha e reabre comércio não essencial diariamente

Com a onda vermelha, o comércio não essencial de Ibirité passa a funcionar todos os dias (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação)

A partir desta quarta-feira (28/4), Ibirité passou à onda vermelha do programa Minas Consciente do governo do Estado. As atividades não essenciais passam a funcionar todos os dias – estavam funcionando de forma escalonada. Porém, apesar da flexibilização, o hospital de campanha do município segue com altas taxas de ocupação de leitos. Prefeitura orienta a população a manter os cuidados preventivos quanto à COVID-19.

O comércio não essencial pode funcionar todos os dias, porém, a onda vermelha exige rígidas medidas, como o distanciamento de 3m. Em ambientes fechados e com atendimento ao público, é permitido uma pessoa a cada 10 metros quadrados.



Neste cálculo, deve ser incluído o número de clientes e funcionários dos estabelecimentos. Para os serviços considerados não essenciais, deve-se respeitar um atendente por cliente. Já a distância entre as pessoas em filas, mesas, estações de trabalho, equipamentos de academia, cadeiras, por exemplo, deve ser de 3m.



Continua obrigatória a aferição obrigatória de temperatura de funcionários e clientes, com restrição de entrada em caso da temperatura superior a 37,5º.

Fica permitido a realização de eventos com até 30 pessoas, atividades esportivas e limitação da capacidade de hotéis e atrativos naturais para 50% de ocupação.



A Prefeitura de Ibirité ressalta que toda e qualquer atividade que possa ser realizada remotamente de forma integral – como ensino a distância, compras para retirada ou em formato delivery –, sem fluxo e contato entre clientes, trabalhadores, alunos e usuários, deve ser priorizada pela população, independentemente da onda, uma vez que ela permite controle do contágio pelo coronavírus. O sistema de atendimento self-service em restaurantes continua proibido.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de Saúde, na terça-feira (27/4), Ibirité somou 7.712 casos confirmados da COVID-19, sendo 4.365 já recuperados e 238 mortes pela doença.

Blitzes sanitárias e orientativas

Desde 15 de abril, de segunda a sexta-feira, equipes da prefeitura, que incluem profissionais da Vigilância Sanitária, passaram a abordar motoristas que chegam e saem da cidade. As blitzes acontecem tanto na parte da manhã (7h às 10h) quanto à tarde (15h às 18h), em cinco pontos da cidade. A previsão é que ocorram durante todo mês de abril.

Faixas com dizeres relacionados à COVID-19 tentam impactar os condutores dos veículos e seus passageiros. Entre as frases estão “Aglomerar agora pode ser a última coisa que você vai fazer na vida”; “Usar máscara no dia a dia é mais confortável que uma UTI”; “Muitos contaminados por um filho, que só foi em uma festinha”.

A abordagem também inclui o reforço das orientações em relação às medidas que devem ser tomadas para evitar a propagação da doença e esclarecimento sobre a onda vermelha, entrega de máscaras e sanitização dos pneus dos veículos.