COVID-19: Fabriciano só vacina gestantes com termo de responsabilidade

“Faz 10 dias que venho alertando sobre os COVID-19 em Coronel Fabriciano teria que assinar um termo de autorização se responsabilizando”, escreveu o prefeito em sua rede social. “Faz 10 dias que venho alertando sobre os perigos da vacinação em gestantes , e que a grávida que tomasse vacina contra aem Coronel Fabriciano teria que assinar um termo de autorização se responsabilizando”, escreveu o prefeito em sua rede social.



O prefeito disse que não vai vacinar gestantes com nenhuma vacina contra a COVID-19, principalmente aquelas que estão nos primeiros dias de gravidez.



Explicou que nos 90 primeiros dias de gravidez ocorre a formação do sistema neurológico do feto e ele não quer “ser responsável por nascer criança defeituosa em Coronel Fabriciano”, disse, aconselhando as grávidas a adotarem as medidas de distanciamento social e nada mais.



Marcos Vinícius disse que, como médico, sempre soube dos perigos da aplicação das vacinas contra a COVID-19 em gestantes.



“Agora, a Anvisa recomenda suspender a imunização nas grávidas. Infelizmente essa pandemia não é tratada como deveria. Não alertei com base no achismo e, sim, na medicina, baseado em evidência”.



Em live exibida na sua rede social no Facebook, o prefeito foi taxativo. “Eu não vacino gestante. Vamos pra justiça! Pra eu vacinar, tem de ter laudo, tem de ter termo de responsabilidade. Eu não quero ser responsável por nascimento de criança defeituosa”, disse.



As gestantes, segundo o prefeito, somente serão vacinadas se assinarem, junto com o seu médico ginecologista, um termo de responsabilidade. “Ou se o governador vier aqui e vacinar, com a mãozinha dele”, disse.