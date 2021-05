Dados de 2021 apontam aumento de mais de 400% de mortes por COVID em Betim

Betim é uma das maiores cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com estimativa de 440 mil habitantes. É também cidade polo para a indústria, convivendo com uma população flutuante de cerca de 13 mil pessoas. Os números referentes à pandemia em um município desse porte também não são tímidos. Nesses quatro primeiros meses de 2021, Betim já registrou 641 mortes pela COVID-19 e 13.977 casos confirmados da doença.

Betim segue a tendência do país em relação ao elevado número de óbitos de pacientes graves por complicações do novo coronavírus. Registros da secretaria municipal de Saúde mostram que, em algumas faixas etárias, houve um aumento de mais de 400% do número de mortes nos últimos quatro meses, se comparado ao total de óbitos ocorridos entre abril e dezembro de 2020.

Segundo estatísticas da cidade, diferentemente do início da pandemia, o coronavírus vem provocando quadros graves em pessoas de todas as idades, com ou sem comorbidades.



“Isso modifica a compreensão anterior de que o vírus seria letal apenas, ou na maioria dos casos, em pessoas idosas ou com comorbidades. Outra tendência nacional que se repete em Betim é o aumento do tempo de internação de pacientes graves, mesmo quando jovens. Isso contribui para colapsar a rede de saúde e impõe ao município um cuidado redobrado para conter o contágio e a propagação da COVID-19. É necessário, então, intensificar a vacinação e manter as medidas de biossegurança: distanciamento social, uso de máscara e higienização constante das mãos”, explica a prefeitura por nota.





De 6 de Janeiro deaté esta quinta-feira (6/5), os números mostram que as novas cepas do novo coronavírus não pouparam a cidade, que é uma das poucas da Grande BH que mantém hospital de campanha (Cecovid 2), instalado no Fiat Clube, além de uma ala exclusiva no Hospital Regional (Cecovid 4) para casos graves da COVID-19.