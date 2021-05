Testes para COVID-19 começam a ser feitos em gestantes de Betim

O teste para COVID-19 integrará exames pré-natais da 37ª e 38ª semana de gravidez (foto: Breno Esaki/Secretaria de Saúde DF)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), terão o teste para COVID-19 em seu pré-natal, já que são consideradas do grupo de risco para o novo coronavírus. A testagem nas grávidas começou esta semana e segue as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Os testes RT-qPCR estão sendo solicitados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), durante consulta de pré-natal, para todas as gestantes no período indicado para rastreamento – 37ª e 38ª semana de gravidez.

De acordo com a profissional referência técnica em saúde da mulher de Betim, Elizângela Souza, a coleta de RT-qPCR está sendo feita em 10 UBSs. O agendamento do teste leva em conta a unidade mais próxima da residência da gestante para facilitar seu deslocamento.



“O rastreamento da COVID-19 está indicado a todas gestantes, mesmo as que já contraíram o coronavírus antes ou durante a gravidez. Além disso, as que necessitarem de internação por indicações obstétricas, de tratamento clínico ou que, por algum motivo, não realizaram a coleta do exame no período indicado para rastreamento serão submetidas à testagem na maternidade”.

Elizângela reforça, também, a importância de manter os cuidados em relação à prevenção da infecção durante a gravidez, considerando o maior risco de evolução para quadros graves.

Além disso, a prefeitura de Betim orienta que a paciente grávida, em qualquer período de gestação, que apresentar sintomas leves de gripe deve se dirigir à UBS de referência para avaliação do quadro e encaminhamento para a testagem.