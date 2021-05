Comércio de Betim amplia o funcionamento por mais duas horas

O comércio de rua poderá funcionar das 9h30 às 17h30. Já os shoppings, galerias e feira-shopping podem ficar abertos das 11h às 20h (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Novo decreto da Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), publicado em edição especial na noite desta quarta-feira (5/5), permitirá que o comércio não essencial amplie o horário de funcionamento por mais duas horas e volte a vender bebida alcoólica. Essa flexibilização passa a valer a partir de quinta-feira (6/5).

Outra flexibilização diz respeito à venda de bebidas alcoólicas. Segundo o decreto, a partir de agora a comercialização desses produtos por supermercados e lojas congêneres está liberada, desde que para consumo exclusivo nas residências.

Cinemas, teatros, museus, parques de diversões, casas de shows e similares seguem com funcionamento proibido.

Fim de semana terá mais mudanças

As novas regras permitem, a partir de sábado (8/5), uma hora a mais de funcionamento para bares, restaurantes lanchonetes e afins, desde que respeitados todos os protocolos de biossegurança vigentes.



A mudança incide sobre o horário de abertura, às 10h em vez de 11h. O encerramento continua sendo às 20h.

Instituições de ensino superior, bem como de nível técnico e tecnólogo, cursos livres, atividades esportivas e clubes sociais podem, também a partir de sábado, funcionar das 9h às 21h.

O decreto exige que todos os estabelecimentos liberados devem, obrigatoriamente, cumprir as normas sanitárias vigentes de prevenção à COVID-19.



As principais delas estabelecem uso de máscara por todos, sem exceção; capacidade máxima de um cliente por funcionário para cada três metros úteis do estabelecimento.



Distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas; organização de eventuais filas com distanciamento, incluindo na parte externa do estabelecimento.



Ventilação adequada do local, com espaços abertos para circulação do ar; preparações com álcool 70% ou solução sanitária eficiente disponíveis para uso de funcionários e clientes e a higienização de superfícies de contato compartilhado, além do uso de termômetro digital remoto na entrada do local.

Segundo a Prefeitura de Betim, a fiscalização permanecerá e os estabelecimentos que descumprirem quaisquer protocolos serão penalizados com multas, além de suspensão ou cassação do alvará de funcionamento.