Betim amplia vacinação contra a COVID-19 a pessoas com 60 e 61 anos

Pessoas de 61 anos começam a ser imunizadas nesta terça-feira (4/5), em Betim; na quarta-feira, será a vez de quem tem 60 (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Moradores de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com 60 e 61 anos serão os próximos contemplados para a imunização contra a COVID-19. A partir desta terça-feira (4/5), as 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade irão aplicar a primeira dose da vacina AstraZeneca.



Já a segunda dose para os idosos de 68 e 70 anos que tomaram a CoronaVac continua sem previsão de aplicação.

A Secretaria Municipal de Saúde estima que, ao todo, haja cerca de 7.870 pessoas de 60 e 61 anos na cidade. Nesta terça-feira (4/5), os idosos de 61 anos serão vacinados e na quarta-feira (5/5) será a vez dos que têm 60.

Para receber a vacina, os usuários devem procurar a UBS de sua referência, portando um documento de identidade, o cartão de vacinação e um comprovante de residência. A imunização ocorre, na terça, das 10h às 17h, e, na quarta, das 8h às 17h.

A segunda dose da vacina AstraZeneca segue sendo feita normalmente em Betim. No momento, está sendo aplicada em profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à COVID-19 e em idosos que estão em Institutos de Longa Permanência (ILPIs). Ao todo, 5.140 segundas doses são destinadas a esse público.

Nesta segunda-feira (3/5), Betim recebeu do governo do estado um lote com 9.300 doses da Astrazeneca.

Aplicação da segunda dose da Coronavac continua suspensa

A falta da segunda dose da CoronaVac segue em diversos municípios do país. Em Betim, a situação não é diferente. Nesta segunda-feira (3/5), a prefeitura recebeu uma pequena remessa do estado.

"Recebemos, com muita insatisfação, unicamente 110 doses da CoronaVac extratificadas para a primeira etapa, ou seja, específicas para dose 1. Nossa defasagem, hoje, é de cerca de 5.500 doses e o grupo afetado é o de idosos com idade entre 70 e 68 anos. Diante disso, temos, nesta tarde, uma reunião técnica para definir a conduta do município de agora em diante. Ressaltamos que a responsabilidade de fazer com o que o imunizante chegue aos municípios é do Ministério da Saúde e do governo do estado", destacou o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.