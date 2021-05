Sabará adia a segunda dose da CoronaVac para idosos de 64 a 67 anos

Já foram aplicadas 26.693 doses de vacina contra a COVID-19 em Sabará (foto: Prefeitura de Sabará) Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), também entrou na lista das cidades que tiveram que cancelar a aplicação das segundas doses da CoronaVac.



Os idosos de 64 a 67 anos completariam a imunização de hoje (3/5) até quarta-feira (5/5), mas a prefeitura cancelou as aplicações, que serão reagendadas assim que novo lote chegar ao município.

idosos de Sabará dessa faixa etária aguardam o envio das doses pelo governo do estado. Nesta segunda-feira (3/5), apenas 40 doses da CoronaVac foram enviadas ao município.



LEIA TAMBÉM: Minas recebe vacinas da AstraZeneca e Pfizer nesta segunda-feira (03/5) Ao todo, cerca de 3.548de Sabará dessa faixa etária aguardam o envio das doses pelo governo do estado. Nesta segunda-feira (3/5), apenas 40 doses da CoronaVac foram enviadas ao município.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a produção e entrega do imunizante produzido pelo Instituto Butantan atrasaram em cerca de 20 dias no cronograma devido à falta de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo).



O insumo é produzido na China e importado pelo governo brasileiro.

De acordo com o boletim de vacinação, até o momento, Sabará recebeu 35.693 doses, sendo 22.054 para primeira dose e 13.639 para segunda dose. Já foram aplicadas 26.693 vacinas, sendo 18.328 de primeira dose e 8.365 de segunda dose. Nas últimas semanas, o imunizante de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz foi enviado à Sabará em maior quantidade.

Por nota, a prefeitura de Sabará tranquiliza os idosos que seriam vacinados com a segunda dose nesta semana.



“De acordo com a Nota Técnica Nº 457/2021, do Ministério da Saúde, apesar da recomendação para que o intervalo seja de 28 dias entre a aplicação da primeira e da segunda dose, as pessoas já vacinadas não terão prejuízo na imunização, uma vez que não se reduz a eficácia da primeira dose. Informa-se que é improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas COVID-19 ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal”, diz comunicado.

Devido a essa intercorrência, a prefeitura de Sabará criou um canal de comunicação com a população para orientar e sanar as dúvidas referentes à vacinação da COVID-19. O "Tele WhatsApp de Vacinação" funciona 24 horas e o número é (31) 97132-9969.