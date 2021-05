Bares de Betim são interditados por descumprir normas contra a COVID

Um dos locais fiscalizados foi uma espetaria no bairro Novo Amazonas que funcionava com música ao vivo e tinha mais de 100 pessoas aglomeradas (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está na onda vermelha do Programa Minas Consciente do governo do Estado com o comércio não essencial liberado a funcionar, mas segue com regras rígidas para evitar a propagação da COVID-19.



A cidade manteve o funcionamento dos bares e restaurante somente até as 20h, com proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas.