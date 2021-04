COVID-19: veja as regiões de Minas que retornam para a onda amarela

Nenhuma região mineira se encontra na onda roxa (foto: Governo de Minas/ Reprodução )

De acordo com a SES-MG, as cidades com menos de 30 mil habitantes também apresentaram queda na incidência da COVID-19 por duas semanas seguidas. Nesta quinta (29/4), 75 municípios tiveram incidência abaixo de 50 casos para 100 mil habitantes e podem progredir automaticamente de onda, independentemente da situação da região em que se encontram.





Vale lembrar que nenhuma macro ou microrregião pode sair da onda roxa diretamente para a onda amarela, sendo necessário, obrigatoriamente, passar pelo menos uma semana seguindo as medidas da onda vermelha.





As regiões, em Minas Gerais, poderão seguir as normas daa partir deste sábado (1º/5). A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29/4), durante reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado.De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), os resultados das medidasimpostas pela onda roxa em Minas Gerais podem ser percebidos nos números: nos últimos 14 dias, o estado teve queda de 38% na incidência da COVID-19. Na última semana, a redução foi de 13%.A melhora nos indicadores possibilitou que, após 45 dias em fases mais restritivas, quatro macrorregiões retornem para a onda amarela do plano Minas Consciente, permitindo medidas mais flexíveis para abertura do comércio e outras atividades.Também voltam para aas microrregiões de Curvelo, Patos de Minas, João Pinheiro, Carangola, Muriaé, Ubá, Cássia/Passos, Piumhi e São Sebastião do Paraíso. As localidades apresentaram quedas sustentadas na positividade e na incidência, além de redução na espera por leitos.De acordo com o governo de Minas, as localidades apresentaram quedas na positividade da COVID-19 e na incidência, além de redução na espera por leitos.A macrorregião Nordeste também teve melhora nos indicadores e avançou para a onda vermelha do Minas Consciente. Assim, nenhuma região mineira se encontra na onda roxa, criada como medida emergencial em março para restabelecer a capacidade assistencial do sistema de Saúde.Na semana passada, somente a macrorregião Nordeste, que estava com 99% de ocupação das UTIs exclusivo COVID, estava na onda roxa. Outras 13 das 14 macrorregiões de saúde do estado entraram na onda vermelha do plano Minas Consciente a partir do sábado, 24 de abril.