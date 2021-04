Caeté lança projeto de tratamento pós-COVID para paciente da rede pública

Atendimentos para pacientes da rede pública com sequelas da COVID-19 começam nesta quinta-feira (29/4), em Caeté (foto: Prefeitura de Caeté/Divulgação)

Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), lançou um programa de atendimento pós COVID-19 para pacientes da rede pública de saúde.



O objetivo é dar assistência às pessoas que ficaram internadas e precisam lidar com sequelas da doença após a alta hospitalar. O serviço começará nesta quinta-feira (29/4).

A iniciativa será fundamental no tratamento complementar aos pacientes que sobreviveram à COVID-19 e necessitam de cuidados multidisciplinares.



A equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) vai monitorar os pacientes que saem da internação, tanto da Santa Casa de Caeté quanto dos hospitais transferidos, e oferecer apoio de profissionais de fisioterapia respiratória, psicologia, assistência social, nutrição e reabilitação física no domicílio do paciente.

Segundo o secretário de Saúde de Caeté, Alisson Marques, este é um trabalho que poucos municípios do país vêm oferecendo.



“Temos relatos de vários casos de pacientes que venceram a COVID-19 e, após receberem alta do hospital, necessitam de algum tipo de apoio para restabelecimento completo de sua saúde. Então, por indicação do vereador Fulvio Brandão e do prefeito Lucas Coelho, criamos este programa inovador, com a equipe de especialistas do Nasf, para que possamos atender 100% dos pacientes de forma holística, unindo a medicina tradicional, ciência, psicologia, fatores externos e emocionais como parte do problema a ser solucionado. São poucas as cidades brasileiras que possuem um programa de reabilitação pós-COVID-19, mas, em Caeté, teremos a linha completa”, pontua o secretário.

Tanto o paciente que ficou internado na Santa Casa de Caeté quanto os que estiveram em hospitais de outros municípios serão acolhidos pelo programa.



No momento da alta hospitalar na Santa Casa, o indivíduo receberá o contato de telefone para a Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável. Pacientes internados em outras cidades poderão acessar o serviço por demanda espontânea em sua UBS de referência.

Após o contato por telefone, haverá uma visita domiciliar de um profissional do Nasf, que avaliará e direcionará os serviços necessários. A fisioterapia trabalhará a parte de reabilitação e posicionamento físico com um profissional de Educação Física. Haverá também a reeducação alimentar, além do acompanhamento com psicólogo e serviço social.