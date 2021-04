COVID-19: Minas registra 488 mortes em 24 horas e já são 32,9 mil no total

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) 12.874 casos e 488 mortes por COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quarta (28/4), desde o início da pandemia, 1.342.892 testaram positivo para o novo coronavírus. Desse total, 32.985 morreram em decorrência da doença. Minas confirmous epor COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quarta (28/4), desde o início da pandemia, 1.342.892 testarampara o novo coronavírus. Desse total,morreram em decorrência da doença.













De acordo com dados do boletim, houve uma queda de 14,7% no número de novos casos. A A média móvel de mortes é 284. Há duas semanas, em 14 de abril, era 333.



Abril já é o mês mais letal desde março do ano passado. Faltando dois dias para encerrar o mês, o estado totaliza, no periodo, 8.742 mortes, o que corresponde a 2.975 mortes a mais do que no mês passado, quando forma 5.767.