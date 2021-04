Grupo de médicos que pretendia distribuir ivermectina é investigado

Grupo se reúnia na Rua Major Castanheira, em Sete Lagoas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press )

Um grupo de médicos e profissionais de saúde de Sete Lagoas, na Região Central do estado, está sendopor pretender realizar um plano deem massa depara a população carente, mesmo com o remédio não tendo comprovação científica contra a COVID-19.Nesta terça-feira (27/4), ainformou que instaurou um procedimento que tem o objetivo de apurar a suspeita.Na sexta-feira (23/4),entrou em contato com um dos médicos do grupo e a reportagem foi informada que o plano foi suspenso. "Não iremos mais fazer a projeto de tratamento imediato", disse.No mesmo dia, a prefeitura da cidade confirmou a existência do projeto, mas garante que trata-se de uma "ação de livre iniciativa de seus participantes". Oapurou que a execussão do projeto ainda não havia começado. Mas o grupo se reunia em um espaço na Rua Major Castanheira, em Sete Lagoas.O espaço pertence ao proprietário da Faculdade Sete Lagoas (Facsete), Ivan Andrade. A reportagem entrou em contato com ele, que confirmou que uma sala havia sido cedida, mas negou fazer parte do projeto.O secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Flávio Pimenta, esclareceu que se trata de uma ação dede seus participantes e que participou de uma reunião virtual com alguns integrantes do grupo apenas como convidado, para que fosse dada ciência ao secretário da iniciativa.O secretário solicitou ainda que os pacientes tenhammédico e, conforme solicitação do grupo, prometeu avaliar apoio ao atendimento quanto ao fornecimento de EPIs e suporte para as ações."Cabe ressaltar que o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde segue o mesmo: cabe a cada médico prescrever o que melhor lhe convém, dentro de seu conhecimento e da situação de cada paciente", informou o órgão, por meio de nota.Entre os moradores da cidade, circulava uma mensagem sobre o projeto por meio das redes sociais. “Estamos montando um núcleo de atendimento imediato de COVID, para atender as pessoas carentes que quiserem e, assim, ajudar a diminuir contaminação", informava a mensagem. O plano contava com o cadastro de voluntários para a distribuição."À princípio será feita a profilaxia, que será doada, dose para dois meses. E assim, evitar que as pessoas se contaminem e se, por ventura se contaminarem, serão atendidas gratuitamente pelos médicos voluntários", acrescentou a mensagem. Seriam necessários 20.000 comprimidos de ivermectina.Um empresário teria conseguiu em um laboratório pelo o preço de R$0,70 cada comprimido. "Você poderá nos ajudar com 2.000 comprimidos? Estamos correndo contra o tempo para começarmos o mais rápido possível", disse a mensagem.Um dos médicos teria sugeriu que a abordagem "seja apenas na prevenção". "Apenas distribuir a ivermectina para 2 meses, às pessoas acima de 30 anos e não vacinadas", informou.Na mensagem, ainda constava que a divulgação do projeto seria feito pelas mídias sociais e, para agendamento, apenas por meio do WhatsApp. O texto avisava também que todos que receberiam a ivermectina seriam cadastrados.tomou conhecimento sobre as mensagens na semana passada e, ao conversar com um dos idealizadores, ele informou que o projeto havia sido suspendido sem qualquer previsão para a realização.Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma nota desaconselhando o uso da ivermectina por pacientes com COVID-19. A entidade disse que as evidências sobre o uso do medicamento no tratamento da COVID-19 são "inconclusivas" e que o remédio só deve ser usado dentro de estudos clínicos.A recomendação se aplica a pacientes com COVID-19 em qualquer grau de severidade da doença e agora faz parte das diretrizes da OMS sobre tratamentos para a doença.O painel não analisou o uso de ivermectina como forma de prevenção à COVID-19 e a OMS informou que esse uso não está listado em suas diretrizes de combate ao coronavírus.questinou o MPMG se o projeto seria criminoso e quais penalidades esses médicos poderiam sofrer caso comprovado. Entretanto a demanda não foi respondida: "No momento são essas as informações que dispomos", informou a assessoria de imprensa.

