COVID-19: Minas totaliza 32 mil mortes e 1,33 milhão de casos

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)



Minas confirmou 4.996 casos e 83 mortes por COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (27/4), o estado totaliza agora 1.330.018 casos e 32.497 mortes.





O estado registra queda na média móvel, no entanto, os números de mortes diários ainda são elevados.



O mês de abril é o mais letal desde o início da pandemia. Até o momento, foram 8.452 mortes, número que superou o mês anterior. Em março haviam sido 5.767 vidas perdidas para o novo coronavírus.





A transmissão do novo coronavírus se mantém em um patamar alto, embora venha ocorrendo queda na média móvel. A média móvel de casos está em 6.458 nesta terça (27/4). Em 12 abri, era 9.945, portanto, com menos 3.487 no comparativo do período. Em duas semanas, o estado registrou queda de 35% na confirmação de novos casos.