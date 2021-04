Reabertura de BH anima comerciantes, que se preparam para esta quinta-feira

Caminhões desembarcam alimentos para a reabertura de restaurantes no Centro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Mangueiras, panos, esponjas e baldes com desinfetante nas mãos de um mutirão que higieniza as lojas. Caminhões frigoríficos abrem os baús para o reforço de estoque dos restaurantes. Espaçamentos demarcados em corredores e caixas. O feriado do Dia de Tiradentes, nesta quarta-feira (21/4), é de mobilização dos trabalhadores para receber o retorno dos clientes nesta quinta, primeiro dia da reabertura das atividades não essenciais em Belo Horizonte (veja as regras abaixo).





Mutirão de limpeza de funcionário em loja do Bairro Betânia na mira da reabertura (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Pablo e Naiane viram movimentações de limpeza e tentaram comprar brinquedo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Usando os jatos da mangueira para limpar a fachada e as portas de aço, a gerente da loja Magazine Maná, no Betânia, na Região Oeste de BH, Andréia Pereira da Silva, de 41 anos, arregaçou as mangas e ajudou faxineiros e atendentes na higienização.“Todos estamos colaborando. A loja vai ficar 'um brinco'. Quase 40 dias fechados foi difícil demais. Agora, com a proximidade do Dia das Mães, vamos aproveitar ao máximo para recuperar as vendas”, disse.O estabelecimento fica na Avenida Úrsula Paulino, um importante corredor comercial da região. Mesmo às vesperas de abertura das portas, ainda hoje atividades não essenciais continuaram em funcionamento clandestino, como lojas de roupas e manicures à meia porta, tentando burlar a fiscalização.Quem aguardou a liberação legal ficou aliviado. “Para nós, foram tempos de muita dificuldade. Apertamos as economias da casa. Luz e água subiram demais com todo mundo preso. Mas, agora, vamos recuperar, se Deus quiser”, afirma a auxiliar de serviços gerais de um comércio de roupas, Cleusa da Silva, de 54.A movimentação de preparação das lojas atraiu muitas pessoas que acharam que já estava ocorrendo a reabertura das atividades. “Estou procurando uma cozinha de brinquedo para a minha filha, de 2 anos. Vi que a portinha da loja estava aberta e pensei que poderia comprar, mas os atendentes me pediram para sair, porque estavam só higienizando para amanhã”, disse o pedreiro Pablo Valadares, de 28.Ao lado de Pablo, a mulher dele, Naiane dos Santos Silva, de 21, também aguarda com ansiedade a reabertura, pois vai poder reabrir o seu salão de beleza. “Mesmo assim não acho que os clientes vão voltar todos Fenika vez. As pessoas estão com muito medo. Principalmente porque nem todos estamos vacinados. Mas vai ser um alívio voltar a trabalhar”, disse.Pelas ruas do hipercentro da capital, quase todas as portas fechadas exibem cartazes divulgando os canais de compras pelas redes sociais e telefones das atividades que retoram com a flexibilização. Alguns estabelecimentos conseguiram liminares para manter o funcionamento, ainda que com redução de público, por venderem também itens essenciais, como lojas de festas e armarinhos conjugados com armazéns.Dois desses estabelecimentos, na Rua dos Caetés, conseguiram manter funcionários e agora já pretendem contratar. "Com as liminares conseguimos manter 10 funcionários, mas podemos abrir mais cinco vagas em breve e abrir mais duas lojas. Esperamos que, com a reabertura, tenhamos uma procura ampliada em 20% a 30%. Reforçamos o estoque e preparamos a loja para receber as pessoas com promoções", disse o gerente do armarinho, que preferiu não se identificar para evitar o que definiu como "polêmicas".O movimento de caminhões desembarcando mercadorias para os bares e restaurantes da Rua Rio de Janeiro foi uma constante mesmo durante o feriado. "Os comerciantes estão animados. por isso trabalhamos mesmo no feriado para trazer alimentos congelados e compensar o paradeiro que a pandemia trouxe", disse o motorista de caminhão-frigorífico, Carlos Alberto das Graças, de 42.A clientela das outras lojas e os próprios lojistas retornando animaram os negócios do setor de alimentação na Região Central. "Fizemos compras para poder aumentar a nossa capacidade de servir pratos agora que o movimento deve retornar ao Centro. Acho que nesse primeiro momento devemos ter uma ampliação de 30%, mas, se as coisas melhorarem, a gente amplia mais", afirma Daniel Carlos Amaral de Almeida, proprietário do restaurante Mineirinho 2, um tradicional fornecedor de refeições a trabalhadores da região e que estava sobrevivendo apenas de delivery e retiradas na porta.

Mesmo às vésperas da reabertura do comércio, lojistas insistiram em vender roupas clandestinamente (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Abre e fecha

Na segunda-feira (19/4), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou a flexibilização de atividades restritas para controlar a COVID-19, como a abertura das atividades comerciais não essenciais a partir desta quinta-feira (22/4).



A decisão pode ser tomada após três dias de reuniões - entre as últimas quarta e sexta-feira - com o Comitê de Combate à COVID-19 da Prefeitura de BH. Essa reabertura, foi possível com o controle dos índices de disseminação da doença, ocupação de leitos hospitalares (clínicos e UTI), volume de pacientes aguardando vagas e estoque de medicamentos para intubação.



No último sábado (17/4), BH foi uma das cidades a deixar a onda roxa do plano Minas Consciente, do governo estadual. A fase mais restritiva do programa estadual obriga que os municípios permitam o funcionamento somente de serviços essenciais. A capital mineira agora está na onda vermelha, que autoriza a flexibilização. Contudo, essa é apenas uma orientação e não uma imposição a cada município.



Desde 13 de março, BH está praticamente fechada em decorrência da evolução dos casos do novo coronavírus. Praças públicas e pistas de atividades ao ar livre e funcionamento de certos serviços que estavam liberados, como retirada de comida na porta de restaurantes, são algumas das proibições mais recentes.



Somente serviços considerados essenciais podem funcionar na capital desde 6 de março. Esse foi o quarto fechamento do comércio na cidade, com o começo da pandemia.



A cidade chegou a ter também toque de recolher das 20h às 5h, a partir de 16 de março, medida proporcionada pela onda roxa do Minas Consciente. Contudo, a alternativa para conter a pandemia foi barrada após decisão judicial e posteriormente excluída do programa.



Reabertura

Confira horários de funcionamento do comércio com a flexibilização

- Comércio varejista

Segunda-feira a sábado (9h e 20h)



- Comércio atacadista da cadeia varejista, exceto de recicláveis

Segunda-feira a sábado (5h e 17h)



- Cabeleireiros, manicures e pedicures

Segunda-feira a sábado (sem restrição)



- Estética e cuidados com a beleza

Segunda-feira a sábado (sem restrição)



- Galerias de lojas e centros de comércio

Segunda-feira a sábado (9h e 20h)



- Interior de shopping centers

Segunda-feira a sábado (10h e 21h)



- Atividades no formato drive-in

Segunda-feira a sábado (14h e 23h59min)



- Atividades de condicionamento físico como academia

Segunda-feira a sábado (sem restrição)



- Serviços de alimentação, para consumo no local

Segunda-feira a sábado (11h e 16h)



- Entrega em domicílio e retirada

(sem restrição)



- Comércio de alimentos em veículo automotor

Segunda-feira a sábado (11h e 16h)



- Atividades presenciais em escola para ensino de direção, língua, esportes e cultura

Segunda-feira a sábado (sem restrição)



- Atividades presenciais em creche e escola de ensino infantil

Segunda-feira a sábado (sem restrição)

Fonte: PBH





