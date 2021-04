Empresários criticam fechamento de bares de BH à noite e aos domingos

Bares e restaurantes fecharam as portas em 13 de março (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Ainda que a prefeitura de BH tenha oficializado o retorno do comércio não essencial a partir de quinta-feira (22/4), a medida não atendeu completamente às reivindicações de entidades e dos empresários ligados ao setor de bares e restaurantes. A expectativa da classe era de menores restrições.

De acordo com o protocolo do município, os estabelecimentos só poderão funcionar de segunda-feira a sábado, das 11h às 16h, com venda de bebidas alcoólicas . Aos domingos, o serviço ficará fechado. A retirada de alimentos no local segue sendo permitida em qualquer horário, inclusive aos domingos.





“A gente esperava uma abertura maior. Comentei com o prefeito logo agora que nosso maior medo é a noite. Não contemplou todo o nosso jeito, já que 50% do faturamento de bares, restaurantes, churrascarias e pizzarias é no período da noite. E domingo é melhor dia para bares e restaurantes. Mas ele prometeu que nos próximos dias estará estudando. E há o problema da venda de bebidas alcoólicas, porque não podemos abrir à noite”, ressalta o presidente do Sindibares, Paulo Pedrosa.





“Saímos um pouco frustrados dessa audiência e do protocolo, mas vamos obedecer. Não vamos criar nenhum outro problema. Estamos vivendo situação delicadíssima. Uma pesquisa do Sindibares mostra que 37% da categoria não pagou salário de março e nem recolheu FGTS. Temos mais de 20 mil desempregados entre hotelaria e gastronomia. Uma situação jamais vista na história do setor”, complementa o empresário.





Ele argumenta que a prefeitura fez justiça ao determinar a liberação do setor com os demais setores do comércio, como vestuário, calçado e móveis. Anteriormente, bares e restaurantes ficaram de portas fechadas enquanto as demais atividades tiveram alvará para funcionamento





“Começamos a recuperar (o prejuízo) a partir de quinta-feira. Não deixa de ser um bom início e sinal de abertura dos negócios. Comércio e setor de bares e restaurantes têm de trabalhar junto, de mãos dadas. Não podemos permitir que um abra e o outro fique fechado. Nossa expectativa, agora, é o funcionamento à noite, com venda de bebida”, afirma Pedrosa.





O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), Matheus Daniel, também destacou que a classe não foi totalmente contemplada com a reabertura do comércio.





"A gente avalia que é muito importante que, desde a última retomada, a PBH passou a colocar os bares e restaurantes a reabrir junto com o comércio, corrigindo uma situação que não era feita antigamente. É importante esse retorno, mas ele não atende à maioria do setor, infelizmente. O fato de não trabalhar à noite e o fechamento no domingo são importantes”, ressalta.





Em recente pesquisa com donos de estabelecimentos, a Abrasel mostrou que 90% dos bares e restaurantes não conseguiram pagar salários em março, o que acentuou a crise sobre o setor.





“As pessoas não conseguem demitir. Hoje, são mais de 30 mil demissões em BH. Todos esperam a Medida Provisória 936 para tentar segurar os empregos. Várias empresas não conseguem demitir por não ter caixa”, comentou Matheus Daniel.





Ele pede que a Secretaria Municipal de Saúde mantenha o número determinado de vagas para internações para não precisar fechar novamente o comércio.



“É importante que a gente acompanhe a evolução dos índices. A base de cálculos de UTI tem de ser mantida em 2.126 leitos atuais. Se os leitos forem fechados, esses números nunca vão cair e não poderemos voltar. É importante que os números melhorem para voltarmos com segurança”.