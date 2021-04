Infectologista da PBH faz apelo ao Dia das Mães: 'Vamos preservá-las'

Infectologista Carlos Starling: "Vamos preservar as mães para os próximos anos. Temos de evitar aglomerações" (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Alexandre Kalil (PSD) e os infectologistas que compõem o comitê de enfrentamento ao coronavírus em Belo Horizonte fizeram um apelo à população: manter todo o cuidado possível com as aglomerações no Dia das Mães, que será comemorado em 9 de maio. Apesar de liberar a abertura do comércio não essencial a partir desta quinta-feira (22/4) , o prefeito(PSD) e os infectologistas que compõem o comitê de enfrentamento ao coronavírus em Belo Horizonte fizeram um apelo à população: manter todo o cuidado possível com as aglomerações no, que será comemorado em 9 de maio.

O médico Carlos Starling lembrou que a expansão da doença em todo o país ocorreu justamente depois dos encontros familiares de Natal, Ano Novo e até mesmo no Carnaval, quando a prefeitura decretou ponto facultativo para evitar as viagens e aglomerações.





“Vamos preservar as mães para os próximos anos. Temos de evitar aglomerações”, afirmou o infectologista do comitê de enfrentamento à pandemia da PBH.





“Pedimos encarecidamente para que as pessoas respeitem as regras que estão sendo estabelecidas para que nós possamos evitar retrocesso nas medidas de distanciamento social. Preservar as rotinas, usar máscara em todos os momentos para mudar essa situação de vez. Nós temos a opção das vacinas, mas mesmo com as vacinas”, completou Starling.





A evolução nos números ajudou a prefeitura e o comitê de enfrentamento ao coronavírus a optarem pelo relaxamento nas medidas de transmissão.





Segundo o novo boletim epidemiológico, 81,1% das UTIs estão ocupadas por pacientes com COVID-19. Já as enfermarias têm uma tava de ocupação de 58,9%.





O índice de transmissão por infectado (fator rT) está atualmente em 0,90. Isso quer dizer que 100 pessoas são capazes de contaminar outras 90. Esse indicativo é o único que aparece na classificação verde (ideal), de acordo com o termômetro criado pela PBH.