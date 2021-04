PBH compra uniformes escolares e volta às aulas fica mais próxima

A aquisição do material foi divulgada na última terça-feira (13/4), no Diário Oficial do Município (DOM) e assinada pela secretária municipal de Educação, ngela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben. O pedido inclui camisa, bermuda ou short-saia e jaqueta escolar pela empresa Sonar Comercial LTDA com prazo de até 31/12/2021.