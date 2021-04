São Tomé das Letras permite a entrada de 25% de turistas na cidade

Limite de turistas gera polêmica em São Tomé das Letras (foto: Portal São Tomé das Letras/divulgação) Letras, no Sul de Minas, publicou A Prefeitura de São Tomé das, no Sul de Minas, publicou novo decreto que permite entrada de 25% dos turistas na cidade. Novas medidas começam a valer neste sábado (17/4). O município ainda não registrou nenhuma morte e proíbe festas que promovam aglomerações.

De acordo com a prefeitura, São Tomé das Letras não está no Programa Minas Consciente, apenas seguiu a onda roxa, quando todo estado foi obrigado a fase mais restritiva do protocolo.





O novo decreto publicado começa a valer neste sábado (17/4) e permite entrada de 25% dos turistas na cidade. Ou seja, os hotéis e pousadas ficam limitados nessa ocupação. Os pontos turísticos e de visitação serão abertos nos moldes das recomendações sanitárias.









O limite de ocupação nos hotéis e pousadas gerou polêmica nas redes sociais.





“É pra acabar mesmo. Por quê 25% da capacidade para meios de hospedagem, se a onda vermelha permite 50%? Vocês querem acabar com o setor de hospedagem em São Tomé. Apresentação de um plano para enfrentamento ao Covid, com metas definidas e resultados obtidos nunca vi. Apenas decretos e proibições. Um plano para a recuperação do setor do Turismo, responsável pela renda de 80% dos munícipes, muito menos. Essa administração se resume em decreto e perseguição a quem precisa trabalhar. Lamentável”, contestou morador nas redes sociais.





Já restaurantes, churrascarias e pizzarias poderão funcionar com 50% da sua capacidade até a 0h e observando todos os protocolos sanitários. “Após o horário previsto no caput, está autorizado apenas o funcionamento de Delivery para comércios de gênero alimentício, em caráter excepcional, estando proibida a entrega e a comercialização de bebidas alcoólicas, inclusive por delivery”, completa.





A prefeitura ainda proíbe a realização de quaisquer evento público e atividades com a presença de público, que envolvam aglomeração de pessoas; o consumo de bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos; vans e excursões.





“O descumprimento das regras e diretrizes definidas na legislação municipal sujeitará o infrator à aplicação das penalidades definidas pela Lei Municipal Nº 1.547/2021, além das que forem cabíveis nas esferas cível e criminal”, ressalta.

COVID-19 na cidade

São Tomé das Letras soma 87 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e nenhuma morte em decorrência da doença.





“Estamos todos preocupados e temos que respeitar certos limites. Eu fico pensando em mais de um ano de pandemia, e muitas pessoas ainda não entenderam a necessidade de diminuir a transmissibilidade desse vírus. Nós não temos um medicamento eficaz para matar esse vírus. As únicas armas que temos são: isolamento social, uso de máscara e higiene das mãos”, alerta a médica infectologista, Ana Aurélia Di Bella Napolitano.





No ano passado, São Tomé das Letras chegou a ganhar fama de segura em relação à COVID-19 depois de ficar quase oito meses fechada para turistas. A cidade voltou a receber pessoas de outros municípios depois de um impasse na Justiça.