Varginha na onda vermelha: 'Não vamos abandonar a fiscalização', diz prefeito

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo (C): "No geral, o decreto vai fazer a abertura do comércio e isso não significa que vamos abrir a cidade e abandonar a fiscalização e os protocolos" (foto: Reprodução facebook)

Varginha, no Sul de Minas, fez uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (16/4), para falar sobre a situação da cidade na onda vermelha do Minas Consciente. As novas medidas começam a valer neste sábado (17/4).

O prefeito Vérdi Lúcio Melo detalhou as regras do novo decreto. “No geral, o decreto vai fazer a abertura do comércio e isso não significa que vamos abrir a cidade e abandonar a fiscalização e os protocolos. Nesse primeiro momento, nós vamos recuar com as barreiras e o pessoal vai ser aproveitado para trabalhar nas fiscalizações”, afirma prefeito.





As novas medidas passam a valer a partir deste sábado (17). O funcionamento de bares, restaurantes e a venda de bebida alcoólica passam a ser permitidos aos sábados, domingos e feriados. Mas o horário fica restrito até as 22h, com entrada de cliente até as 21h.





“Até porque nós temos algumas lojas de conveniência que acabam aglomerando pessoas bebendo durante a madrugada”, diz.





De acordo com o decreto, o shopping foi reaberto e fica fechado apenas aos domingos e feriados. As academias podem funcionar até as 22h. Os clubes também estão liberados das 8h às 20h, mas as saunas e piscinas não podem funcionar, exceto para tratamento médico.





“Mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando, estamos tomando algumas medidas econômicas para, pelo menos, amenizar a situação das pessoas. Uma delas é a parcela do IPTU, que foi prorrogada para dezembro”, completa.



Resistência à onda roxa





“Nós todos sabemos que o município ingressou na onda roxa por determinação judicial e recorreu da decisão. Essa ação ainda corre na Justiça e o recurso ainda vai ser julgado. O município continua entendendo que tem autonomia plena para tomada de decisões. Então é importante que o judiciário dê uma palavra final, porque não sabemos se mais para frente terão outras ondas roxas”, ressaltou o procurador do município, Evandro Marcelo dos Santos.





Volta às aulas em Varginha

O prefeito anunciou que a volta às aulas está autorizada a partir de 3 de maio para todas as escolas. E, segundo Vérdi, a prefeitura tem a expectativa que aumente o número de estudantes na rede pública.