Hospital de campanha será inaugurado nesta sexta (16/4) em Santa Luzia

UPA São Benedito teve um espaço adaptado para virar um Hospital de Campanha em Santa Luzia MG (foto: Max Felix- Prefeitura de Santa Luzia/Divulgação) Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai inaugurar o Hospital de campanha às 15h nesta sexta-feira (16/4). A medida visa ampliar a cobertura de atendimento aos casos de COVID-19 no município. , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vaideàs 15h nesta sexta-feira (16/4). A medida visa ampliar a cobertura de atendimento aos casos deno município.

Em nota, a prefeitura descreve que, com a inauguração do hospital, a cidade contará com mais 60 leitos hospitalares especializados em COVID-19, divididos em 11 leitos de urgência, 14 leitos semi-intensivos para tratamento de casos moderados a graves e 35 enfermarias clínicas COVID-19, além de cinco leitos de observação e mais cinco leitos para medicação. Os atendimentos seguirão os protocolos do Hospital São João de Deus.

O hospital é uma ampliação do atendimento a casos de COVID-19 como uma estratégia adotada para o fortalecimento da rede assistencial do município ao enfrentamento da doença.

De acordo com a prefeitura, os equipamentos adquiridos para o hospital incluem 10 respiradores, 10 monitores multiparâmetros, 35 camas hospitalares, além de macas, biombos, material médico hospitalar, oxímetro, bem como outros equipamentos.



Para superar a escassez de medicamentos no cenário atual, a prefeitura antecipou a solicitação aos fornecedores para a entrega de medicamentos destinados à intubação, como relaxantes musculares e sedativos. "O processo de contratação de técnicos em enfermagem e enfermeiros para a ampliação das equipes em serviço foi finalizado na última quinta-feira (15/4), e daqui a alguns dias o município contará com um número substancial de novos profissionais'', diz a nota.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santa Luzia explicou que "o investimento para a abertura do Hospital de campanha estava previsto dentro de plano de trabalho preparado desde 2020 para a aquisição de mobílias como: camas hospitalares, bombos e material médico hospitalar".

O investimento para a aquisição de 10 respiradores mecânicos e 10 monitores multiparâmetros foi de cerca de R$ 559 mil, com acréscimo de mais 15% em medicamentos no consumo normal da UPA.

A secretária municipal de Saúde, Nádia Duarte, destacou que, “embora Santa Luzia esteja fortalecendo sua rede de atendimento, é necessário que a população colabore na contenção do vírus no município, adotando as orientações de prevenção já preconizadas e divulgadas desde o início da pandemia", disse.

Coronavírus

A cidade tem 6.413 casos de COVID-19 e 261 mortes pela doença. Destes casos de acordo com o último boletim atualizado do dia 15/4 no site da Prefeitura, 25 casos foram confirmados nas últimas 24 horas e oito óbitos estão em investigação.





A inauguração será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Santa Luzia.