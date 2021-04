Com a falta de leitos, pacientes sem COVID perdem vaga na UTI de Neves

De acordo com o Painel da COVID-19 da Prefeitura de Neves, até a última quinta-feira (15/4), a cidade tem 12063 casos confirmados do vírus (foto: Pixabay/Reprodução) infecções de COVID-19, o sistema hospitalar acabou entrando em colapso em algumas cidades de Minas Gerais. O resultado é a falta de leitos, que deixa desamparados alguns pacientes que não foram contaminados pelo vírus, mas que precisam de atendimento médico. Com o aumento dasdeacabou entrando emem algumas cidades deO resultado é a falta de leitos, que deixa desamparados alguns pacientes que não foram contaminados pelo vírus, mas que precisam de atendimento médico.





09:55 - 16/04/2021 Aos 40 anos, mineiro de Cambuí recebe vacina contra a COVID nos EUA São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves. A mulher, que está entubada, não consegue uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por falta de leitos.



“É desesperador ver minha irmã nessa situação. O coração fica na boca. Estou pedindo ajuda para todo mundo porque já que tem leito lá, precisamos transferi-la para Belo Horizonte. Assim, ela ficaria perto de mim. Estou com muito medo de perdê-la”, conta Cida Santos, irmã de Patrícia. Esse é o caso de Patricia Santos Rocha, de 38 anos, que sofreu um AVC no último domingo (11/4), e agora está no Hospital Municipal, em Ribeirão dasA mulher, que está entubada, não consegue uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva () por falta de leitos.“É desesperador ver minha irmã nessa situação. O coração fica na boca. Estou pedindo ajuda para todo mundo porque já que tem leito lá, precisamos transferi-la para Belo Horizonte. Assim, ela ficaria perto de mim. Estou com muito medo de perdê-la”, conta Cida Santos, irmã de Patrícia.





De acordo com o Painel da COVID-19 da Prefeitura de Neves, até a última quinta-feira (15/4), a cidade tinha 12.063 casos confirmados do vírus. Destes, 983 estão sendo acompanhados. A cidade registrou também 368 mortes por COVID-19.



Cida conta que a irmã vivia uma vida saudável e sem problemas de saúde, e mesmo assim acabou sofrendo o AVC. Agora, a grande preocupação é que ela consiga uma vaga na UTI para salvar a vida de Patrícia. “Foi tudo do nada. Muito desesperador. Ela estava bem no sábado, em casa, tudo certo. No domingo ligou para o marido dizendo que estava passando mal, e depois foi levada pelo Samu”, explica. “A pior coisa é não ter notícia. A gente fica perdido”, conta.





Estado de Minas em março de 2020, o epidemiologista da Fiocruz, Rômulo Paes, alertou sobre essa situação. Ao falar sobre a pandemia,



“O problema é que se a rede hospitalar entrar em colapso por excesso de demanda, a maioria dos pacientes nem vai ter atendimento. As pessoas morrerão não apenas de COVID-19, mas também por outras doenças que necessitam de atendimento hospitalar imediato. A grande questão é como organizar a fila dos casos mais complicados (em torno de 20%) nos serviços de média e alta complexidade, coisa que o debate em torno da cloroquina busca subverter”, explicou na época. Em entrevista aoem março de 2020, o epidemiologista da Fiocruz, Rômulo Paes, alertou sobre essa situação. Ao falar sobre a pandemia, ele afirmou que o aumento de casos poderia deixar a rede hospitalar em colapso e prejudicar outros atendimentos.“O problema é que se a rede hospitalar entrar em colapso por excesso de demanda, a maioria dos pacientes nem vai ter atendimento. As pessoas morrerão não apenas de COVID-19, mas também por outras doenças que necessitam de atendimento hospitalar imediato. A grande questão é como organizar a fila dos casos mais complicados (em torno de 20%) nos serviços de média e alta complexidade, coisa que o debate em torno da cloroquina busca subverter”, explicou na época.





Em nota, a prefeitura de Neves informou sobre o caso de Patrícia. “A Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, através da Secretaria de Saúde, informa que o Hospital Municipal São Judas Tadeu conta com duas salas de urgência, sendo uma para pacientes Covid e outra para pacientes não Covid. Informa, ainda, que a paciente Patrícia Santos Rocha, encontra- se na sala de urgência aguardando vaga de UTI e a mesma está cadastrada na Central de Leitos aguardando transferência.”





A reportagem entrou em contato com o Hospital São Judas Tadeu mas não conseguiu resposta até o fechamento desta matéria.