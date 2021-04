Aos 40 anos, mineiro de Cambuí recebe vacina contra a COVID nos EUA

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Aos 40 anos, mineiro do Sul de Minas é vacinado nos EUA antes do pai de 80 anos que mora aqui no Brasil (foto: Arquivo pessoal)

O contador Leandro da Silva, de 40 anos, já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Natural de Cambuí, Leandro morou em Pouso Alegre, no Sul de Minas, por 16 anos até se mudar para os EUA em 2019, pouco antes do início da pandemia, em busca de novas oportunidades.



"Graças a Deus hoje eu estou imunizado, pra mim foi um momento de muita felicidade", comemora o mineiro. Porém, ele lamenta o fato de a vacinação no Brasil estar lenta: "Meu pai, com quase 80 anos, recebeu a segunda dose da vacina nesta semana. Graças a Deus está imunizado, mas demorou tanto".

Leandro recebeu a primeira dose da vacina Moderna em 13 de fevereiro e a segunda dose no dia 13 de março. Ele conta que depois que a pessoa toma a segunda dose nos Estados Unidos, o governo emite um passaporte da vacina, que facilita a entrada dos indivíduos em futuros eventos e até mesmo em outros países.

"Desejo que todos vocês no Brasil, Pouso Alegre e região tomem a vacina o mais rápido possível. Mas enquanto não chega, vamos continuar no foco, usando máscara e se protegendo. Só quando perdemos pessoas próximas que a gente aprende a dar valor, então vamos ter foco. Como eu disse, a vacina é a luz do vim do túnel e ela está aí. Se Deus quiser em breve todo mundo vai ter a oportunidade de tomar essa vacina", ressalta o contador.

Vacinação Estados Unidos

A vacinação nos Estados Unidos está em ritmo acelerado. Na última terça-feira (13/4), o presidente Joe Biden anunciou que todos os adultos estarão elegíveis para serem vacinados contra a doença a partir de 19 de abril. Leandro conta que em New York todas as pessoas com mais de 16 anos já podem ser imunizadas.