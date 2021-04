Ministérios Públicos de MG e da União pedem mais transparência na vacinação

As informações pedidas sobre a vacinação devem estar em sites abertos (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) MPMG) e Federal (MPF) expediram juntos uma recomendação para que o município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais e hospitais privados divulguem dados mais precisos sobre a vacinação contra a COVID-19. A medida é preventiva e o objetivo é evitar que pessoas furem filas e que haja maior transparência nas ações. Todos os citados ainda aguardam receber a notificação oficial. Os ministérios públicos de Minas Gerais () e Federal () expediram juntos umapara que o município de, Estado dedivulguem dados mais precisos sobre acontra a. A medida é preventiva e o objetivo é evitar que pessoas furem filas e que haja maior transparência nas ações. Todos os citados ainda aguardam receber a notificação oficial.









Entre as informações pedidas estão iniciais dos nomes de imunzados, três últimos números dos CPF, profissão e o grupo prioritário a que fazem parte. No caso do vacinado ser agente público, seja ele político, membro do Poder Público, servidor público ou delegatário de poder, é preciso criar coluna em separado para informações próprias.





Deverão constar também o dia, o local e o horário da imunização, fabricante da vacina, qual dose foi administrada além do nome do responsável pela vacinação.





Justificativa

De acordo com MPF e MPMG, não existe suspeita da atual vacinação local, contudo, a recomendação visa prevenir casos vistos em outras localidades de possível subversão da fila de vacinação.



Além disso, a medida é ferramenta extra para garantia do “Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 pelo Ministério da Saúde onde se estabelecem ‘grupos prioritários’ e ‘grupos especiais’ a serem vacinados, além de medidas de precauções à administração

da vacina”.





A recomendação antecipa a possibilidade da “iniciativa privada (hospitais e operadoras de saúde) a aquisição e também operacionalização dos imunizantes” e que, quando possível, também haja transparência nestas ações.