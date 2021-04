Arena esportiva é usada por Uberlândia para ampliar aplicação de vacinas

Sabiazinho tem 22 estações de vacinação (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) arena Sabiazinho, ginásio municipal de Uberlândia para competições esportivas, foi aberto para vacinação na cidade do Triângulo Mineiro. O objetivo, segundo a prefeitura, é acelerar a vacinação local contra a COVID-19. Agora há três locais para imunização na cidade. Nesta quarta-feira (7/4), 5.302 idosos foram imunizados contra a COVID-19, somando os três postos de vacinação. , ginásio municipal depara competições esportivas, foi aberto para vacinação na cidade do Triângulo Mineiro. O objetivo, segundo a prefeitura, élocal contra a. Agora há três locais parana cidade. Nesta quarta-feira (7/4), 5.302 idosos foram imunizados contra a COVID-19, somando os três postos de





vacina. A prefeitura informou que, com o espaço, o município passa a disponibilizar 86 estações de vacinação nos três postos, que incluem o Uberlândia Tênis Clube e o estacionamento do Centro Administrativo. A vacinação acontece nos três locais das 8h às 18h.



São aplicadas, nesse momento, a primeira dose nos idosos com 66 anos e será iniciada a segunda dose do público que foi vacinado em 16 de março. Serão cerca de 4 mil idosos para receber a primeira dose e 1,5 mil a segunda dose.



Com aumento dos locais de vacinação e públicos diferentes, a coordenadora do Programa de Imunização, Claúbia Oliveira, afirmou que é preciso que que os idosos se atentem para o endereço enviado na mensagem de texto de celular (SMS). “Para esta quarta-feira (7/3) direcionamos os idosos que vão receber a primeira dose para o UTC e para a arena Sabiazinho. Já a segunda dose será aplicada no sistema de drive-thru, no Centro Administrativo”, explicou.



Nesta semana, as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaiba e Noroeste receberam o 11º lote de doses das vacinas, sendo o maior deles, com 127 mil doses. Esse e demais carregamentos fizeram com que o Município aumentasse a estrutura de distribuição dos imunizantes.



De acordo com o vacinômetro de Uberlândia, as população local recebeu 95 mil doses, sendo 75,4 mil em primeiras aplicação e 19,6 em segunda aplicação. Ao todo Uberlândia recebeu 96,8 mil doses de imunizantes, ou seja, 98% delas já foram aplicadas.



O maior público vacinado foram os idosos, que receberam 62 mil primeiras doses. Os profissionais da saúde receberam 12,8 mil doses iniciais. Até sexta-feira (9/4), é esperado que o grupo de idosos com 65 anos tenham sua vacinação concluído e que seja iniciada a aplicação de pessoas com 64 anos.