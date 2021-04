Família imunizada é o retrato do bom desempenho da vacinação em Ibirité

Na família do senhor José André dos Reis, só o netinho Luan não foi vacinado (foto: Marcos Vinícius de Mendonça/Divulgação)





Em meio à mais grave situação da pandemia do novo coronavírus, com altas taxas de ocupação dos leitos hospitalares, recordes de mortes e falta de medicamentos para pacientes intubados, ter a família toda vacinada contra a COVID-19 em uma mesma casa é, sim, sinal de sorte para alguns.

Na casa do senhor José André dos Reis, de 74 anos, foi assim. Ele, a esposa, Maria da Penha Costa dos Reis, de 69, e a filha, Fernanda Costa dos Reis, de 38, moradores do Bairro Bosque, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), já foram vacinados.



Com eles, vive também o netinho Luan Henrique de Paula Reis, de 5 anos, que não pode ser vacinado. O senhor José está contando os dias para a segunda dose, agendada para o dia 20 de abril.





“Estou quietinho em casa. Se saio pra ir à padaria, coloco máscara. Estou aguardando a segunda dose com muita ansiedade. A espera foi grande. Eu não tive nenhum efeito colateral, tive nada. Eu vou fazer 75 anos e o que estou vendo dessa doença desejaria estar com vinte e poucos. É um privilégio a gente já ter tomado a primeira dose e estarmos todos saudáveis”, relata o senhor José, que não vê a hora de a pandemia passar.





A filha, Fernanda Costa dos Reis, é vacinadora e integra o grupo de profissionais da saúde já imunizados, inclusive com a segunda dose. Ela foi a primeira da casa a se vacinar e, até pouco tempo, estava afastada do trabalho devido à crise de ansiedade, decorrente desse difícil período de pandemia.





“Minha crise de ansiedade veio devido à preocupação com meus pais, todo esse momento que estamos vivendo de muitas mortes e colapso na saúde. Minha família tem perdido muitos conhecidos para a COVID-19. É um privilégio estarmos vacinados, mas meu sonho é ver meus vizinhos e todos os conhecidos tomando também; que a vacina em breve chegue a todos. Que todo mundo consiga ter este mesmo privilégio de ter todos da mesma casa imunizados”, ressalta Fernanda.





Ibirité está seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, do Ministério da Saúde, e vacinou com a primeira dose, até o momento, 12.090 pessoas. O município apresenta esempenho de vacinação de 86,5%, com relação às doses recebidas e doses aplicadas.



A efetividade da vacinação de Ibirité supera as médias federais e estaduais, que são 58% e 51,4%, respectivamente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos vacinados até o momento é do sexo feminino, que corresponde a 62,5% do público total, e 37,5% do sexo masculino.





Dados de 12 de abril contabilizam que a cidade já recebeu um total de 18.142 doses da vacina contra a COVID-19, sendo 15.002 da CoronaVac e 3.140 da Astrazeneca. Ao todo, já foram aplicadas 12.090 primeiras doses e 3.604 pessoas já receberam a segunda dose.