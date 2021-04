Acidentes mobilizam Corpo de Bombeiros na Grande BH

Em Sabará, ocorrência mobiliza paramédicos, policiais rodoviários federais e bombeiros (foto: Reprodução/BH no QAP)

Dois acidentes mobilizaram o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (13/4) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um tombamento de carreta em Contagem e uma batida entre veículos em Sabará.

Ele ficou preso às ferragens, segundo a corporação, e está em estado grave. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Outra pessoa que estava na carreta sofreu apenas lesões leves. Ela foi levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três viaturas dos bombeiros se deslocaram ao local.

Já em Sabará, o acidente com vários veículos aconteceu por volta das 17h20, no Km 16 da BR-381, altura do Bairro Bom Destino. Ambulâncias da própria cidade e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão no local.

Uma das vítimas sofreu amputação de um dos seus membros. Ainda não há detalhes se é uma perna ou um braço. A PRF fechou a rodovia nos dois sentidos para que o helicóptero dos bombeiros pouse.