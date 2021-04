Homem tenta segurar seu carro em morro, é atropelado e morto em Minas

O carro desceu o morro na Rua Raimundo Luzia da Silveira, na Vila Isa; depois de atropelar o homem, bateu em um barranco (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um acidente de trânsito inusitado e fatal, chamou a atenção dos moradores do Bairro Vila Isa, na manhã desta terça-feira (13/4), em Governador Valadares. A vítima, Alessandro Nunes Reis, 47 anos, morreu depois de ser atropelado pelo próprio carro.







Repentinamente, o carro começou a se movimentar, descendo o morro. Alessandro correu e atravessou na frente do carro, na tentativa de abrir a porta, entrar no veículo e puxar o freio de mão, mas acabou sendo atropelado pelo carro, que passou em cima de suas pernas. Repentinamente, o carro começou a se movimentar, descendo o morro. Alessandro correu e atravessou na frente do carro, na tentativa de abrir a porta, entrar no veículo e puxar o, mas acabou sendo atropelado pelo carro, que passou em cima de suas pernas.



Ele teve fratura exposta na perna direita e ficou consciente durante o tempo em que aguardava, junto com moradores da rua, a chegada da ambulância do Samu. Quando os socorristas chegaram, Alessandro já estava morto.



O carro desceu a Rua Raimundo Luzia da Silveira e, depois de atropelar Alessandro, bateu em um barranco, ficando com a parte da frente totalmente destruída e deixando muitas manchas de sangue pelo asfalto. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.