Homem é executado com tiro na nuca em Barão de Cocais

Polícia de Barão de Cocais suspeita de dois autores do crime. Um já está preso (foto: Gladystone Rodrigues/EM/DA Presse)

Encontrado na madrugada desta terça-feira (14/4), o corpo de um homem, de 45 anos, morto com um tiro na nuca, caído no KM 17 da rodovia MG-436, próximo a Barão de Cocais, parecia se constituir num grande mistério para as polícias militar e civil. No entanto, a PM seguiu uma pista e conseguiu prender o suspeito de autoria, um homem de 19 anos.

Quando os militares chegaram ao local, a primeira impressão é de que morte teria sido natural. A perícia foi chamada. No entanto, ao virarem o corpo, os militares perceberam a nuca perfurada. Mas não haviam sinais de sangue, indício de que a vítima teria sido assassinada em outro local e o corpo desovado na estrada.

O cálculo dos peritos é que a execução teria ocorrida entre cinco e seis horas antes de o corpo ser encontrado. Os militares saíram, então, a campo e conseguiram informações sobre a vítima e também sobre o possível autor.

Testemunhas deram a dica de onde o autor poderia ser encontrado. Os militares se deslocaram para o endereço e, lá chegando, depararam com um homem, que ao ver os policiais, saiu correndo. Ele foi perseguido e preso.

Nas buscas realizadas na casa foram encontradas uma a arma de fogo, pistola 765, que tinha três cartuchos intactos, mas que os policiais suspeitam ser a arma do crime, que foi encaminhada para perícia. Foram encontradas, também, buchas de maconha e uma televisão, que seria produto de furto.

O homem preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Cívil de Barão de Cocais, juntamente com o material apreendido. A polícia suspeita de que um outro homem, que está desaparecido, esteja envolvido. A polícia faz rastreamento para tentar encontrá-lo.