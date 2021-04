Preso homem que bateu na mulher, ateou fogo na casa e quase matou a irmã

Prisão foi possível depois que a Justiça acatou pedido de prisão da Polícia Civil (foto: PCMG)

Um crime de violência doméstica, em que o homem agrediu a esposa, em Barão de Cocais, na Região Central do estado, foi esclarecido pela Polícia Civil, com a prisão do acusado, um homem de 51 anos, preso nesta segunda-feira (27/4).

O caso de agressão ocorreu em 18 de janeiro de 2021. Segundo os policiais, o investigado teria se desentendido com a vítima e, depois de agredi-la, ateou fogo na residência do casal. O homem teria despejado combustível nos móveis, e em seguida, riscou um fósforo.

O fogo alastrou-se rapidamente e destruiu a casa, além de provocar queimaduras na irmã do suspeito, que se encontrava no local, e a morte de um cachorro.

A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado. Depois de ser preso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.