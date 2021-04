PM persegue e captura quadrilha de roubos de carros em Barão de Cocais

Os suspeitos capotaram o veículo Linea em momento da perseguição (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Depois de nove horas de operação, envolvendo policiais de quatro cidades como Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira e Bom Jesus do Amparo, cinco homens foram presos após invadir uma fazenda, manter o proprietário amarrado e roubar dois veículos. A perseguição teve apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar e ocorreu na tarde desta terça-feira (06/4).

Por volta das 8h30, a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário de uma fazenda em Barão de Cocais após sua propriedade ser invadida por cinco assaltantes. Os homens armados amarraram o dono do local e roubaram dois veículos, um Chevrolet Tracker e um Fiat Linea além de eletrodomésticos.

Segundo o comandante da 57ª Companhia da PM, tenente Vanderlei Lino, eles tentaram amarrar a vítima com uma corda mas não conseguiram devido a espessura do material e acabaram usando o cinto das próprias vestimentas do refém. Após a fuga dos assaltantes, o homem conseguiu se desvencilhar e acionar a polícia.

Outros dois suspeitos foram perseguidos em outro ponto, onde o veículo Tracker foi abandonado em uma estrada de acesso ao distrito de Ipoema, que pertence a Itabira. Com eles foram apreendidos uma arma de fogo e uma réplica de pistola.

Os cinco capturados foram levados à Delegacia Regional de Itabira. Conforme relatou o tenente Vanderlei Lino, o grupo já estava envolvido em diversos outros roubos na Região do Médio Piracicaba que envolve 17 cidades.