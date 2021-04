Incêndios em residências deixam três mortos em Minas

Em Manhuaçu, andar onde a vítima morava foi completamente destruído (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)





Três pessoas morreram em dois incêndios em residências registrados entre a noite de terça-feira (07/4) e a madrugada desta quarta (08/4) em diferentes municípios mineiros. Uma das vítimas tinha 92 anos.









Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o imóvel tinha dois andares e era habitada por um único morador, que tinha 45 anos. Ele estava na parte de cima, que tem sete cômodos. Vizinhos disseram que, ao acordar, ele foi surpreendido pelas chamas na casa e começou a gritar por socorro.





Vizinhos foram surpreendidos pelos gritos de socorro do morador (foto: Reprodução da internet/WhatsApp) Os bombeiros fizeram duas linhas de combate ao fogo mas, ao entrar na casa, encontraram a vítima morta no banheiro, com queimaduras generalizadas. A perícia foi acionada e, após os trabalhos, o corpo foi entregue aos cuidados de uma funerária.





O segundo andar do imóvel foi praticamente consumido pelas chamas, segundo os militares. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.





Idosas morrem em Pouso Alegre





Em Pouso Alegre, no Sul do estado, duas idosas de 76 e 92 anos morreram em outra casa que pegou fogo.





O imóvel ficava no centro da cidade. Elas estavam na companhia da cuidadora, de 49 anos, na madrugada desta quarta (07/4) quando o fogo começou.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cuidadora acordou e viu o quarto em chamas. Ela saiu correndo para pedir socorro, mas as idosas não conseguiram sair e morreram. Os militares apagaram o fogo e resgataram os corpos das vítimas.





A perícia da Polícia Civil foi chamada para averiguar as causa do incêndio.