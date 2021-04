Empresa é condenada por restringir horário para funcionário usar banheiro

TRT-MG condenou empresa a pagar R$ 3 mil a ex-funcionário por danos morais (foto: Divulgação/TRT)





Para a relatora do processo, desembargadora Emília Facchini, da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), ficou provado que a empresa condicionava o uso do banheiro por parte do empregado à prévia substituição dele na função. O depoimento de uma testemunha confirmou a situação.









Neste caso, a desembargadora entendeu que o correto seria a empresa disponibilizar um empregado sempre disponível para o rodízio. Desta forma, segundo a magistrada, todos os funcionários teriam acesso ao banheiro. "É inegável que, no cotidiano laboral do reclamante, em razão da efetiva limitação ao uso do banheiro, houve abalo psicológico, respaldando, assim, o direito à indenização vindicada”, destacou.





A desembargadora, então, penalizou a empresa a pagar R$ 3 mil ao ex-funcionário por danos morais.

Um trabalhador receberáde indenização por danos morais de uma fábrica especializada na produção de peças automotivas, em, na Grande BH. O ex-funcionário, de acordo com o processo, tinha horário restrito para utilizar o banheiro, tendo autorização para ir somente quando um outro colaborador fosse substituí-lo na função.