Bombeiros resgatam corpo de homem que se afogou no Rio Tejuco

Bombeiros recomeçaram as buscas quando o sol nasceu (foto: CBMMG/Divulgação)

Resgatado na manhã desta terça-feira (13/4), por mergulhadores do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, corpo do homem que se afogou nesse domingo (11/4), no Rio Tejuco.





As buscas, nesse segundo dia, tiveram início ao raiar do sol. Os militares adotaram a técnica de descida do rio, verificando todos os remansos.

Os mergulhadores encontraram a vítima na margem do rio após duas horas de busca.



O corpo estava preso em uma galhada na vegetação, distante dois quilômetros do local onde o homem havia submergido.