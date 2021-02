Jiboia aparece dentro de máquina de lavar em Ituiutaba

Uma moradora de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, levou um grande susto enquanto se preparava para lavar roupas na noite dessa quinta-feira. Ela foi surpreendida por uma cobra dentro da máquina de lavar.









Após a captura, a jiboia foi solta no habitat natural. "O Corpo de Bombeiros orienta a população para que faça o contato via 193 sempre que se deparar com animais silvestres, para que seja realizada a captura segura do animal", informou a corporação.