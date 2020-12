Bombeiros capturam serpente em telhado e coruja em casa de cachorro

Jiboia foi capturada por militares em Araguari (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







O fim de semana foi “animal” em Minas Gerais. A captura de bichos, que estão cada vez mais presentes nas cidades, faz parte do trabalho do Corpo de Bombeiros. Neste domingo (6/12) não foi diferente.





Nesta manhã, duas serpentes da espécie jiboia foram capturadas em Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma delas de 1,5m de comprimento estava no telhado de uma casa no Bairro São Sebastião.









Em Juatuba, na Região Central do estado, os bombeiros capturaram uma coruja presa por um arame dentro de uma casinha de cachorro. O caso ocorreu nesta tarde.









Coruja precisou de cuidados médicos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Segundo os militares, o animal estava bem agressivo e sangrando. O bicho foi retirado e levado a uma clínica veterinária da cidade de Juatuba para os cuidados médicos e deve ser solto depois de tratado.





Resgate animal

De acordo com um levantamento do Centro Integrado de Defesa Social do CBMMG (Cinds), durante o ano de 2019, o Corpo de Bombeiros realizou a captura de 4.952 animais silvestres de mais de 20 espécies diferentes em todo o estado. Somente serpentes foram capturadas e devolvidas à natureza mais de 2.500.









A pesquisa do Cinds também revela que houve uma variação de 28% na captura de espécies silvestres na comparação de janeiro a outubro de 2019 e o mesmo período de 2020 em Minas.





Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o aumento representou 4%, mas na capital mineira o acréscimo nas capturas de animais em área urbana chega a 16%





Em linha gerais, o CBMMG, entre 2019 e 2020, devolveu à natureza 11.285 animais silvestres que se arriscaram nos perímetros urbanos, fugindo de queimadas e outras degradações ou simplesmente em busca de maior oferta de alimentos.





O ingresso dos animais nas casas muitas vezes pode causar pânico e comportamentos que podem comprometer a integridade das pessoas ou dos bichos, por isso é sempre aconselhável manter uma distância segura e acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 sempre que necessário.