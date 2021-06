Animais silvestre seguem invadindo cidades do interior mineiro

Animal foi preso em tela de galinheiro, localizado em área agrícolas do IFET (foto: CBMMG/Divulgação)

Os animais continuam à solta nos centros urbanos de Minas Gerais. Nesta segunda-feira (28/6), mais dois, uma coruja, em Barbacena, e uma raposa, em Ituiutaba, foram resgatados, quando corriam situações de risco.



Bombeiros deforam acionados para atendimento a uma ocorrência inusitada: umapresa ficou numa tela de galinheiro, localizado em área agrícolas do Instituto Federal de Ensino e Tecnologia (IFET), no Bairro São José.

A ave que media cerca de 1,20m (com as asas abertas), estava com um dos pés totalmente embolados nos arames finos da tela.



Com a ajuda de um alicate, a tela foi cortada e o animal liberado.



A ave não apresentava ferimentos e, por isso, foi solta na mata.

Raposa assustada

Em Ituiutaba, bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba capturaram uma raposa que estava nos fundos de uma residência, no Bairro Jerônimo Mendonça.



Segundo o solicitante, o animal se mostrava bastante assustado e tentando se esconder em restos de materiais de construção.

Os militares utilizaram de técnicas e equipamentos específicos de salvamento terrestre, para regatar o animal.



A raposa foi solta numa área de preservação ambiental.