Em tempos de pandemia, fotógrafo registra imagens surpreendentes da janela de casa

Fotógrafo registra imagens da janela de seu apartamento durante isolamento social (foto: Marcelo Prates)









“No mesmo dia que eu decidi ficar confinado por causa do coronavírus, comecei com essa ideia. De lá pra cá, o que eu tenho feito é passar a maior parte do tempo na janela, fotografando tudo o que aparece na minha frente. Animais, helicópteros, aviões, pipas, pessoas. Eu faço de tudo que vejo de legal para compor uma imagem”, explica.

Ver galeria . 12 Fotos Fotógrafo registra imagens da janela de sua casa durante isolamento social (foto: Marcelo Prates )





Marcelo Prates ainda diz que as fotos são como um diário da pandemia registrados em imagem. Ele acompanha o que as pessoas têm feito durante a quarentena pela varanda. Algumas fazem exercício, outras passam roupa, tomam café.





Ele também registra a movimentação de uma obra que está sendo feita ao lado do condomínio que mora. “Eu tenho fotografado com um olhar mais poético, mais artístico o trabalho dos pedreiros”, destaca.





Marcelo é jornalista com especialização em fotografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já trabalhou em outros jornais como O Globo, e ainda em empresas como a mineradora Vale. E agora, Marcelo Prates trabalha como freelancer da Futura Press, de Nova York.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.