Exaltado com o sumiço de dinheiro, homem atira na companheira

Foi apreendida a espingarda cartucheira utilizada no crime, ainda carregada com um cartucho intacto e um invólucro contendo mais seis cartuchos intactos e dois deflagrados (foto: Foto: PMMG/Divulgação) baleada pelo companheiro, que tem porte de uma espingarda, na cidade de Bocaiuva, no norte de Minas. Na noite dessa segunda-feira (12/4), uma mulher de 49 anos foipelo companheiro, que tem porte de uma, na cidade de Bocaiuva, no norte de Minas.





A vítima foi atingida com tiros na cintura e na perna direita e recebeu atendimento do SAMU quando a PM chegou ao local. Segundo ela, seu companheiro, o autor dos disparos, se exaltou após um desentendimento do casal.





08:53 - 13/04/2021 Homem é preso suspeito de estuprar bebê da companheira no Barreiro matagal, e confirmou ter atirado em sua companheira. O homem entregou a espingarda cartucheira utilizada no crime.



Segundo o autor, a motivação do crime seria devido a um desentendimento por demora da sua mulher, que saiu para comprar um acessório para celular e ficou por um tempo maior na casa da filha. Além disso, foi relataddo o desaparecimento da quantia de três mil reais, pertencente à vítima. O autor, homem de 40 anos, foi preso e entregue na DP com a arma de fogo apreendida. O autor da tentativa de homicídio foi localizado na madrugada desta terça-feira (13/4), depois de quatro horas de busca. Ele estava escondido em um, e confirmou ter atirado em sua companheira. O homem entregou a espingarda cartucheira utilizada no crime.Segundo o autor, a motivação do crime seria devido a umpor demora da sua mulher, que saiu para comprar umpara celular e ficou por um tempo maior na casa da filha. Além disso, foi relataddo oda quantia de três mil reais, pertencente à vítima. O autor, homem de 40 anos, foi preso e entregue na DP com a arma de fogo