Menos de um terço dos uberabenses já vacinados procuraram pela segunda dose

Nesta quarta-feira (14), em Uberaba, idosos a partir de 67 anos, nascidos de janeiro a junho, serão imunizados com a primeira dose (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está ocorrendo uma baixa procura durante a vacinação da segunda dose. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, das 39.131 pessoas que receberam a primeira dose da vacina, apenas 12.233 voltaram aos postos para completar a imunização, ou 31%.





Diante desta baixa procura, por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Uberaba destacou que a aplicação da segunda dose da vacina é tão importante quanto à primeira, pois ela completa a eficácia da imunização.





“O prazo para aplicação da segunda dose da Coronavac é de 28 dias e da AstraZeneca de três meses. A data de quando as pessoas devem retornar ao posto de vacinação, para segunda dose, está assinalado no cartão de vacinas. Em caso de perda do cartão, como o sistema de vacinação não é informatizado, a pessoa poderá optar por dois procedimentos: enviar um e-mail para a Central de Vacinas ou ligar no número (34) 3322 7822, informando: CPF, nome completo e data de nascimento. A equipe irá verificar a realização da 1ª dose e então a pessoa será agendada para buscar a segunda via do cartão na Central de Vacinas”, informou a nota.





O município recebeu, nesta segunda-feira (12/4), mais 7.860 doses, referentes a 11ª remessa enviada pelo estado, sendo que cerca de 60% será para aplicação de segunda dose em idosos de 75 a 79 anos e trabalhadores da saúde. Já o restante da remessa (primeiras doses) atenderá idosos de 65 a 69 anos e trabalhadores das forças de segurança.





Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, nesTa terça-feira (13), a vacinação de 2ª dose em idosos de 75 a 79 anos e profissionais de saúde. Além desse público, também foram atendidos, com a 1ª dose, todos os idosos remanescentes a partir de 68 anos.





Já nesta quarta-feira (14), idosos a partir de 67 anos, nascidos de janeiro a junho, serão imunizados com a primeira dose e a aplicação de segunda dose em idosos e profissionais de saúde.





E na quinta-feira (15), ainda de acordo com calendário da Secretária de Saúde de Uberaba, a vacinação será voltada para a primeira dose dos idosos a partir de 67 anos, nascidos de julho a dezembro.





“Idosos e profissionais de saúde também poderão tomar a segunda dose, de acordo com o Cartão de Vacinas”, diz nota.