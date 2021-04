COVID-19: procura por internação nas UPAs de BH começa a cair

Na foto, movimentação de pessoas na parte destinada ao atendimento de pessoas com sintomas de COVID do Hospital Risoleta Neves (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Na foto, movimentação de pessoas na porta da UPA Norte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Na foto, novimentacao de pessoas na porta da UPA Centro Sul (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

nas portas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais parece refletir a queda dosde leitos para-19. Porém, profissionais de saúde apontam medo para o novo 'bum' após os 10 dias seguintes da Semana Santa, período em que muitos belo-horizontinos não cumpriram o isolamento social para barrar a disseminação do novo coronavírus na cidade.esteve na tarde desta segunda-feira (12/4) na UPA Norte, na UPA Venda Nova, no Hospital Risoleta Neves e na UPA Centro-Sul.Na UPA Norte, que fica na Avenida Risoleta Neves, 28, no Bairro Novo Aarão Reis, a reportagem flagrou, por volta das 14h, a circulação de pacientes com suspeita de COVID-19 aguardando atendimento. Mas ninguém aguardando vaga para internação. A reportagem apurou que a unidade continua cheia, mas trabalhando dentro da capacidade esperada.Já na UPA Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, 175, no Bairro Venda Nova, nenhum paciente de COVID-19 estava na porta enquanto a reportagem estava no local. O movimento era tranquilo e muito diferente do cenário caótico visto nas últimas semanas.Inclusive, nesta segunda-feira, a administração municipal anunciou que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) se reunirá com o comitê de enfrentamento à COVID-19 da prefeitura na quarta-feira (14/4) . De acordo com o Executivo municipal, a melhora nos números relacionados ao coronavírus na capital de Minas Gerais motivam o novo encontro.No Hospital Risoleta Neves, que fica na Rua das Gabirobas, 1, no Bairro Vila Cloris, a reportagem apurou que o movimento também caiu desde a última quinta-feira (8/4). Mas chama atenção o aumento dos números de casos mais graves e atingido pessoas cada vez mais novas. Os casos graves impedem a maior rotatividade de pacientes.Na porta da ala que atende vítimas do novo coronavírus, a reportagem apurou que, nos últimos dois dias, quem apareceu em busca de internação teve atendimento imediato. Nesta segunda-feira (12/4), três pessoas aguardavam do lado de fora, sendo que uma estava com uma parente internada e as outras duas aguardavam familiares fazerem os exames para a possível detecção do vírus. Porém, o pequeno suspiro por parte dos profissionais de saúde do hospital pode durar pouco, pois eles temem um novo aumento devido a circulação de pessoas no último feriado.O cenário era um pouco diferente na UPA Centro-Sul, na Rua Domingos Vieira, 488, onde a circulação de pessoas era maior. A filha de uma das pacientes, que preferiu não dar entrevista, disse que chegou por volta de 12h para atendimento da mãe com suspeita de COVID-19. Por volta das 15h, ela aguardava os exames serem feitos para ela ser encaminhada para um leito de enfermaria do local. Segundo ela, a informação é de que há leitos disponíveis.Um dos funcionários informou à reportagem que a demanda é grande, mas os profissionais de saúde conseguem assistir aos pacientes. Lá, o medo também ronda pelo possível aumento nos próximos dias.Na última sexta-feira (9/4), a ocupação geral dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para COVID-19 – soma entre a rede pública e a privada – registrou queda pela quarta vez consecutiva em BH. Porém, o indicador ainda decresce em velocidade lenta, continuando acima dos 90%. Neste último balanço, o dado é de 92,8% de ocupação. Para efeito de comparação, a taxa de uso global das vagas de UTI começou a última semana em 98,8%.Desde então, a queda de seis pontos percentuais foi puxada pela abertura de 30 leitos do tipo na capital, quatro adicionadas no levantamento mais recente. A situação exige maior cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), em que a taxa de ocupação é de 96,8%. Há apenas 18 leitos livres dos 570 disponíveis nas UTIs públicas.

