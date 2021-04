Timóteo ganha mais 10 leitos UTI COVID-19 por meio de parceria com empresas

Os novos leitos do Hospital e Maternidade Vital Brazil vão permitir a ampliação do tratamento dos casos graves de COVID-19 (foto: Divulgação FSFX)

Timóteo, cidade do Vale do Aço, tem agora 20 leitos UTI COVID-19, com a inauguração de mais uma UTI no Hospital e Maternidade Vital Brazil, na manhã desta segunda-feira (12/4). A implantação desses leitos é resultado de uma parceria entre a prefeitura, Aperam, Fundação São Francisco Xavier e o Ministério Público de Minas Gerais.



A solenidade, que aconteceu na área externa do hospital, próximo à capela, com número reduzido de convidados, contou com as presenças do presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior; do diretor de hospitais, Mauro Oscar Soares de Souza Lima; do prefeito Douglas Willkys; do presidente da Fundação Aperam, Venilson Vitorino; do superintendente regional de saúde, Ernany de Oliveira Duque Júnior; do secretário de saúde de Timóteo, Eduardo Morais, além de representantes da sociedade civil.

Prado Júnior agradeceu o empenho de todos e falou da importância dos novos leitos para assistência à comunidade timotense. “Realização, satisfação, reflexão e agradecimento. Essas são as palavras que marcam este momento extremamente importante para todos nós, em especial para o município de Timóteo”, disse o presidente da FSFX.

Ele lembrou que a entrega de mais 10 leitos representa a realização e o esforço conjunto em busca do bem comum, "que é salvar vidas". “Nosso agradecimento a Deus, à Fundação São Francisco Xavier e aos parceiros que tornaram esse momento possível”, disse. O diretor de hospitais da FSFX, Mauro Oscar, disse que a abertura dos leitos representa a convergência do poder público com o privado.

Com a chegada dos 10 novos leitos, Timóteo ganha um pouco mais de tranquilidade nesses tempos de superlotação nos hospitais, destacou do prefeito Douglas Willkys, que considera crítico o atual quadro da saúde no Brasil e na região.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Timóteo já registrou 9.406 casos confirmados de COVID-19, com 251 mortes confirmadas e nove em investigação. Willkys disse que, mesmo com a abertura dessas vagas, é importante continuar se cuidando, usando a máscara facial de forma correta, cobrindo a boca e nariz, manter o distanciamento e evitar aglomerações.