Betim começa vacinação contra a gripe nesta terça (13/4)

Vacina da gripe protege contra as formas graves do vírus influenza que geram internação (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começa, nesta terça-feira (13/4), paralelamente à imunização contra a COVID-19, a campanha de vacinação contra a gripe (vírus influenza). A aplicação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade. A meta definida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% das pessoas dos grupos alvos da campanha.

Betim recebeu do governo do estado 13 mil doses da vacina contra a gripe. A primeira etapa da campanha, que vai até 10 de maio, contemplará crianças de 6 meses a 5 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto); e trabalhadores da saúde.

Nas próximas etapas, que serão realizadas de maio a julho, serão vacinados outros grupos, conforme o calendário do Ministério da Saúde: idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Neste ano, a vacinação contra a gripe ganha nova importância, uma vez que protege a população contra formas graves e complicações do vírus influenza, que geram demanda de internação. Isso diminui a pressão sobre o sistema de saúde, que já está sobrecarregado devido à pandemia da COVID-19.

Vacinação contra a COVID-19 segue paralelamente

A imunização contra a influenza será realizada em paralelo à vacinação contra a COVID-19. No entanto, segundo Nota Técnica do Ministério da Saúde, para receber a vacina contra a gripe é necessário aguardar o intervalo mínimo de 14 dias após receber a imunização contra a COVID-19.

Nesta terça-feira (13/4), a vacinação contra a COVID-19 em Betim segue para os idosos com 66 anos. A imunização será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, no horário normal de funcionamento, das 7h às 18h. A expectativa é de que cerca de 3.050 idosos recebam a primeira dose.

Para se vacinar, os idosos devem procurar a UBS de sua referência, portando documento de identidade e comprovante de residência. Os acamados ou que têm restrição para sair de casa serão vacinados em domicílio, por meio de agendamento que pode ser feito por familiares ou responsáveis via telefone.

