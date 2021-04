Santana do Riacho autoriza, e hotéis e pousadas poderão receber turistas

Cachoeiras da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, são conhecidas nacionalmente (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 11/06/2020)

Naquele que é o pior momento da pandemia, a Prefeitura de Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais, autorizou o expediente deaté mesmo para 'hóspedes de maneira geral', ou seja, turistas. A oficialização aconteceu por meio de decreto assinado pelo prefeito Fernando da Farmácia (DEM) nessa quinta (8/4).

De acordo com o decreto, os serviços desó podem funcionar de segunda até sexta-feira, com 50% da lotação máxima no caso do público em geral. Excursões por meio de vans e ônibus, contudo, continuam proibidas.

A medida vai contra as normas definidas na onda roxa do programa Minas Consciente, do governo do estado. A Região Central, onde está Santana do Riacho, ainda está inserida na fase mais restritiva do plano.

A deliberação 130 do Comitê Extraordinário COVID-19 do Executivo estadual permite que hotéis e pousadas recebam apenas trabalhadores dos serviços essenciais, como a área da saúde, supermercados e postos de combustível.

Esses estabelecimentos também podem servir como local de isolamento de pessoas com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. Ou seja, nunca para a atividade turística.



Vale lembrar que a Serra do Cipó, um dos principais roteiros turísticos de Minas Gerais, está situada dentro de Santana do Riacho. O parque nacional é o lar de diversas cachoeiras, que atraem inúmeros turistas a cada ano.

O mesmo decreto também autoriza celebrações religiosas presenciais em Santana do Riacho. Apesar de não indicadas pelos infectologistas, elas são permitidas pelo governo estadual.

Governo se manifesta

Procurada, a administração Romeu Zema (Novo) informou que a Advocacia-Geral do Estado, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Secretaria de Estado de Governo (Segov) e a Defensoria Pública Estadual “atuam em conjunto para que todos os 853 municípios sigam, em nome da vida e da saúde pública, as diretrizes determinadas”.

O governo ressaltou que há “possibilidade de ajuizamento de ação judicial”. Porém, “o primeiro e mais eficaz caminho é o trilhado” a partir do diálogo, “no âmbito extrajudicial”.

A situação pode parar na Justiça, como aconteceu com a Prefeitura de São Lourenço, no Sul do estado. Isso porque a adesão à onda roxa é obrigatória. Não há autonomia dos prefeitos.

Conforme o painel COVID-19 do governo do estado, Santana do Riacho registra 187 casos confirmados da virose. Desses, dois resultaram em mortes.