Moradores denunciam aglomerações em praça do Bairro Boa Vista, em BH

Praça José de Magalhães, no Bairro Boa Vista, onde as aglomerações acontecem, segundo moradores (foto: Reprodução/Google Street View)

Moradores do Bairrona Região Leste de Belo Horizonte, denunciam aglomerações constantes na Praça José de Magalhães, a principal da localidade, em meio à pandemia da COVID-19.

O problema, segundo Valter Dias, que é síndico de um prédio localizado na praça, começou no início da pandemia. A, acompanhada da venda e do uso de drogas e da prostituição, se intensificou depois que umacomeçou a funcionar 24 horas.

“Um negócio que foi crescendo e agora está superlotado. Diminuiu um pouco agora com o fechamento das atividades, mas continua. Um fator complicador foi um comércio da praça que começou a abrir 24 horas no começo do ano passado, coincidentemente. O dono não tem culpa, mas o tráfico é feito na rua”, diz o síndico.

Com a onda roxa, o movimento diminuiu. Porém, Valter teme que as aglomerações continuem quando o comércio for reaberto.

“O quarto das minhas filhas fica em frente à praça. Temos pessoas idosas no prédio também. Todos reclamam muito comigo que não conseguem dormir direito. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que se não tiver alimentação e sono adequados, a gente fraqueja na saúde”, reclama o homem.

Carros com som alto também são frequentes na praça. Em fevereiro, os moradores reativaram uma associação no bairro. Houve até um encontro on-line com a Polícia Militar para discutir a situação.

Procurada, a Prefeitura de BH informou que faria uma vistoria no local para verificar a situação.

Se o descumprimento do decreto da COVID-19 for flagrado, a padaria em questão está sujeita à multa de R$ 18 mil e interdição.

O Executivo municipal também informou que a população pode denunciar irregularidades nos canais oficiais da prefeitura (PBH app, portal de serviços e o telefone 156).

Conforme o último boletim epidemiológico, o Bairro Boa Vista registra 487 casos confirmados de COVID-19 só neste ano. O total de mortes pela doença é de cinco.