Passageiro de Pedro Leopoldo faz vídeo com aglomeração em ônibus; veja

Com a passagem a R$ 10 cada trecho, passageiros também reclamam da falta de limpeza dentro dos ônibus (foto: Reprodução de vídeo)

As viagens de ônibus dos moradores de Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, que usam a linha 5297 – Pedro Leopoldo/Terminal Vilarinho – estão mais apertadas. Um comunicado na página do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informa que entre 4 e 9 de abril as viagens foram reduzidas pela metade. O resultado é mais aglomeração de pessoas que dependem da linha para chegar ao trabalho na capital.

rodoviária de Pedro Leopoldo, onde embarca no ônibus da empresa Expresso UNIR, Consórcio Linha Verde, diariamente, para ir trabalhar na capital.



Segundo o servidor público, não adianta reclamar com a empresa porque o site está fora do ar há mais de 10 dias. Ele afirma que a mudança do quadro de horários ocorreu sem nenhum aviso a partir de 22 de março. É o caso do servidor público Constantino Leão dos Santos, que constata o problema ao chegar àde Pedro Leopoldo, onde embarca no ônibus da empresa Expresso UNIR, Consórcio Linha Verde, diariamente, para ir trabalhar na capital.Segundo o servidor público, não adianta reclamar com a empresa porque o site está fora do ar há mais de 10 dias. Ele afirma que a mudança do quadro de horários ocorreu sem nenhum aviso a partir de 22 de março.

“Pago R$ 20 de passagem ida e volta todos os dias e, em tempos de pandemia em vez de aumentarem as linhas para evitar aglomeração, só vejo o contrário. Antes da mudança, nos dia úteis eram quatro viagens entre 5h10 e 5h45. Agora, são só duas nesse intervalo de tempo”, reclama.

Para registrar a aglomeração, Constantino gravou um vídeo às 7h15 desta terça-feira (6/4). Segundo ele, quem pega trabalho às 9h em BH e quer chegar na hora certa só tem duas opções de viagem: 7h15 e 7h45.



A mudança no quadro de horários, com retirada de uma viagem, piorou a situação.







De acordo com a deliberação do Comitê extraordinário COVID-19 N° 99, a mais atualizada sobre a situação do transporte público de passageiros em Minas Gerais, a lotação dos ônibus não pode exceder a metade da capacidade de passageiros sentados e não pode haver passageiro em pé.



Caso os passageiros fiquem em pé, a distância entre cada um deles deve ser de 1,5 metro.

Mas não é o que a desenhista técnica Rita de Cassia Aparecida Ferreira presencia quando precisa ir a BH. Ela também aponta não haver desinfecção entre as viagens, nem a oferta de álcool em gel. “O mesmo ônibus que sai de Pedro Leopoldo é o que volta, o famoso bate e volta”, conta.

A desenhista ainda diz que o ônibus do transporte coletivo intramunicipal que também pertence à Expresso UNIR anda com a capacidade máxima de lotação e não tem cumprido os decretos municipais e estaduais sobre aglomeração no transporte público.



Rita usa com frequência a linha 180 Pedro Leopoldo/Morada dos Angincos.



A linha 180, Pedro Leopoldo/Morada dos Angicos, que também pertence à Expresso Unir, transita com superlotação (foto: Reprodução de internet)



“Além da falta de respeito com os seres humanos em plena pandemia em não colocar mais ônibus, os motoristas da linha cobram a passagem e dirigem ao mesmo tempo, não tem mais trocador. Já fiz duas reclamações, mas até agora só vejo o descaso”, comenta.



A palavra da prefeitura



A Prefeitura de Pedro Leopoldo diz que, além de notificar a concessionária do transporte coletivo para rodar com 100% da frota e permitir somente passageiros sentados, determinou que a Expresso Unir apresente um estudo e uma proposta de alterações no quadro de horários, visando o aumento do número de ônibus nos horários de pico.



Existe a oferta de horários com tempo mínimo de espera entre 10 e 15 minutos, nos horários de maior movimentação de passageiros.

A prefeitura também informa que por meio Gerência Municipal de Trânsito e Transportes de Pedro Leopoldo (TransPL) vão ser intensificadas as orientações e as campanhas informativas, bem como a fiscalização.



Sobre as denúncias, afirma que já está acionando a empresa (Expresso Unir) para entender os motivos e solicitar soluções imediatas.

Denúncias em aplicativo

O morador Kelsen Ribeiro tem um aplicativo chamado Busão do Povo em que recebe diariamente reclamações sobre a precariedade dos serviços de transporte na cidade.



Dados do aplicativo mostram que a linha 5297 recebeu 30 denúncias de usuários em 2021, sendo que 33% delas são referentes à superlotação e 23% sobre redução de veículos.

De acordo com Kelsen, é de se indignar com a falta de compromisso, qualidade e eficiência prestada pelas concessionárias.



No caso da Expresso Unir, o contrato com o município terminou em dezembro de 2020, mas devido à pandemia da COVID-19, o prazo foi prorrogado de forma emergencial por 10 meses, até outubro de 2021.

"Nunca reclamei no Ministério Público, mas vejo que, com a atuação desse Órgão na fiscalização do poder público, a situação da cidade pode melhorar".

DER

O DER afirma que de março de 2020 até fevereiro deste ano, a empresa responsável pela linha foi autuada sete vezes pela equipe de fiscalização que atua com 13 fiscais em toda RMBH e conta com o apoio de outros 19 da Diretoria de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (DGTM), além da Guarda Municipal e Polícia Militar.

O DER afirma que de acordo com dados extraídos do Sistema de Gerenciamento do Transporte Metropolitano da RMBH, entre o período de 22 a 31 de março de 2021, a linha 5297 teve uma demanda média de 27 e de 19 passageiros, respectivamente, nos trechos ida e volta, na faixa horária de 07h. Considerando que esta linha utiliza veículos do tipo PADRON, e o quantitativo de passageiros atende à deliberação N° 99 do Comitê Extraordinário COVID-19. O DER salienta que o quadro de horários que está sendo operado desde a implantação dos quadros especiais da pandemia são os de nomenclatura “dia útil especial COVID-19”, “Sábado especial COVID-19” e “Domingo Especial COVID-19”. O DER alerta que a consulta por parte do usuário deve seguir essas nomenclaturas para não confundir os horários. Ainda segundo o DER, diante da situação atípica imposta pela pandemia da COVID-19, os quadros de horários das linhas de ônibus metropolitanos tiveram que ser reajustados a fim de encontrar equilíbrio econômico-financeiro. Todas as linhas do transporte público metropolitano estão sendo monitoradas pelo DER-MG e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) via Sistema de Gerenciamento do Transporte Metropolitano da RMBH, e sendo verificadas se atendem à capacidade máxima permitida na deliberação N° 99. De acordo com a Seinfra, durante a pandemia diversas linhas já tiveram aumento em seus quadros de horários para que se adequassem às alterações de demanda. Em contrapartida, as alterações de funcionamento do comércio e restrições na circulação de pessoas de acordo com o decreto da onda-roxa em Minas Gerais também impactam na demanda.





A empresa Expresso Unir foi procurada, mas não atendeu às ligações.