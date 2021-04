Secretário de Saúde diz que abril terá números altos de mortes em Minas

Em entrevista, o secretário também disse que a suspensão do toque de recolher será avaliada pelo comitê de Enfrentamento da COVID-19, na quarta-feira (07/04) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)









“Todo mundo que entra no hospital demora cerca de 15 dias para, ou evoluir a óbito, ou ter alta. Nós ainda vamos ter um mês de abril muito duro. Acredito que em maio a gente consiga ter uma queda mais significativa dos óbitos. Mas ainda vamos variar com muitas mortes no mês de abril inteiro”, previu o secretário.









O acordo pela suspensão da medida que restringe a movimentação de pessoas, de 20h às 5h, foi decretado a partir da noite desta segunda-feira (05/04), depois de reunião de conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) com o governo do estado, e o deputado estadual Bruno Engler (PRTB-MG), parlamentar autor de ação contra o toque de recolher.



“O importante é que, apesar do toque de recolher ter sido suspenso até quarta-feira, as atividades ditas como essenciais não mudam. A circulação provavelmente não deve ser muito afetada no período noturno, já que as atividades não estarão funcionando, que é o que acreditamos que seja o maior motivador da circulação das pessoas”, informou Fábio Baccheretti.



Cultos e missas país, o secretário corroborou com o que disse o prefeito.



Ele frisou que o que vale é o que está na Constituição Federal. Porém, pediu aos fiéis mineiros que, de acordo com as recomendações sanitárias, evitem frequentar os locais para celebrações religiosas enquanto o estado de Minas enfrenta grandes dificuldades para conter a transmissão do vírus. Acerca da divergência entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a autorização para celebrações presenciais de missas e cultos durante um dos piores momentos pandemia no, o secretário corroborou com o que disse o prefeito.Ele frisou que o que vale é o que está na Constituição Federal. Porém, pediu aos fiéis mineiros que, de acordo com as recomendações sanitárias, evitem frequentar os locais parareligiosas enquanto o estado de Minas enfrenta grandes dificuldades para conter a transmissão do vírus.

“Minas Gerais, desde o início, não tratou os cultos de forma proibitiva, exatamente pelo critério constitucional. No entanto, nosso papel, meu como secretário de Saúde, é tentar ao máximo convencer a população que não é o caminho nenhum tipo de aglomeração, ou seja, recomendo a não ir em cultos e missas.”



